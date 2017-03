Fantaisies musicales.

« Barber shop quartet » est un spectacle musical qui tourne depuis six ans. En ce moment à Paris, le spectacle est annoncé par une affiche qui le qualifie de « spectacle a cappella » – c’est exactement cela – « déjanté » – ce n’est pas une exagération – et « virtuose » – c’est clair !

Autant dire que l’on passe un peu plus d’une heure à rire et sourire aux facéties, parodies et adaptations loufoques de cette association entre une soprano revêche, une alto moins sérieuse, un ténor pince sans rire et une basse capable des bruitages les plus inattendus.

Reste particulièrement en mémoire un « Ave Maria » aux paroles malicieuses qui mélange Bach, Gounod et un des musiciens du groupe. Mais il faudrait aussi citer « Le Caddie de mes soucis », qui en l’occurrence aurait pu être « Eve », la « Parade d’Avignon » qui reprend l’air bien connu du pont dans différents styles ou « La Censure » qui évoque une certaine Fernande… Bref, personne ne voit le temps passer en même temps que les mélomanes restent saisis par certaines interprétations.

Pierre FRANÇOIS

« Barber shop quartet opus 3, un spectacle d’humour musical ». Avec Bruno Buijtenhuijs (ténor), Marie-Cécile Héraud ou Rachel Pignot (soprano), France Turjman (alto), Xavier Vilsek (basse, bruitages).

Le 11 mars 2017 à 21 h au Silo à Tigery (91, tél. 01 69 89 88 09), 17 mars à 21 h, 18 mars à 17 h et 21 h, 31 mars à 21 h, 1 avril à 17 h et 21 h, 21 avril à 21 h, 22 avril à 17 h et 21 h, 28 avril à 21 h, 29 avril à 17 h et 21 h au Théâtre de l’archipel, 17, boulevard de Strasbourg 75010 Paris (tél. 01 73 54 79 79), 15 avril à 20 h 30 au Centre Culturel de Léon (40, tél. 05 58 48 63 36).

En même temps débute la tournée de leur nouveau spectacle – « Chapitre 4 » – au Théâtre du pont tournant à Bordeaux (33, tél. 05 56 11 06 11) les 24 et 25 mars à 20 h 30, 26 mars à 16 h, au Baz'Art à Fronsac (près Libourne, tél. 05 57 74 70 69) les 5 et 6 mai à 20 h 45 et Salle de la salicorne à Saujon (17) le 25 mai à 20 h 30.

Photo : Spillemacker