Musique : Les Banquette arrières continuent leur tournée.

« Les Banquettes arrières » sont de retour à Paris, mais pour deux soirs seulement. Leur spectacle, qui tourne toujours autant, est peu modifié. La liste des chansons est toujours la même, mais elles intègrent parfois les effets de la version courte – pour spectacle de rues – lorsqu’ils ont bien marché.

Il est plus que temps d’aller voir ce spectacle qui totalise une moyenne de quatre-vingts représentations par an : il est sur sa fin et pendant plusieurs mois il n’y aura plus rien, le temps de préparer le prochain.

Interrogée, une des trois complices n’explique toujours pas la qualité du contact qu’elle ressent avec le public. Elle se risque cependant à quelques conjectures. Si les gens sont toujours aussi ravis, risque-t-elle, c’est sans doute parce qu’ils se retrouvent dans le texte de ces chansons aussi anecdotiques qu’inspirées de la vie quotidienne (« Je suis poilue et je n’en peux plus… ») à moins que ce soit parce que ces chanteuses acceptent complètement leurs courbes avec autodérision ? Toujours est-il que les spectateurs leur disent régulièrement que ce spectacle leur fait du bien.

Pierre FRANÇOIS

« Les Banquettes arrières » sont les 6 et 7 mars à 20 heures à la Scène du Canal (Quai de Jemmapes) PARIS 10e, le 8 à Bagneux (92), le 10 à Saint-Mathurin-sur-Loire (49), le 17 la Chaperie (Guecelard, 72), le 24 au festival Chantons sous les pins (Les Landes, 40), le 31 à Martignas-sur-Jaille (33), le 1er avril à Dax (40), le 7 à Montoir-sur-Loire (41), le 8 à Bouaye (44), le 22 à Saint-Pere-en-Retz (44), le 23 à Saint-Georges de Didonne (17), le 29 à Reichshoffen (67), le 12 mai à Fleury-les-Aubray (45), le 13 à La Ferté-Bernard (72), le 18 à Bruxelles (Belgique), le 4 juin à Saint-Omer (62), le 21 à Isbergues (62), le 24 à Neuvic (24).

Photo : Banquettes arrières