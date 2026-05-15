Théâtre : « Sous quel astre ? », de Pierre-Yves Nosley au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Alexandrins contemporains.

« Sous quel astre ? » est un objet théâtral original comme on n’en trouve qu’au Théâtre du Nord-Ouest. Le texte est en alexandrins contemporains, qui font voisiner céans avec facho ou liberté avec partir en sucette. L’auteur, on l’a compris, est un amoureux de l’âge classique et sa pièce suit la construction qui va avec : exposition, laçage du nœud gordien, crise, résolution d’icelle avec deus ex machina. En outre, il ne résiste pas à truffer son travail de pastiches ou citations des anciens, voire de la prière scoute, sans compter les jeux de mots.

Le thème est explosif. Dans un monde qui se cloisonne et condamne, il choisit de mettre en scène un frère et une sœur aux opinions d’extrême droite et gauche avec, au milieu, un amoureux aussi transi que secret, qui tente de les faire s’accepter mutuellement. Quiproquos et apartés sont évidemment de la partie. Mais pourquoi et comment a-t-il écrit ceci ?

La genèse de ce premier spectacle est archiclassique. Pierre-Yves Nosley avait joué en 2018, lors d’une scène ouverte, un sketch qu’il avait titré : « Coming-out facho ». Il s’aperçoit, en 2021, en voyant « Les Femmes savantes », qu’il a envie d’écrire un texte satirique en alexandrins.

La période du passe sanitaire, qui ne permettait qu’à certaines personnes de fréquenter les lieux publics, lui inspire de prendre comme fil rouge les divisions intrafamiliales pour des raisons politiques. Si le scénario est assez vite construit mentalement, l’écriture ne se termine qu’en janvier 2023, immédiatement suivie d’une lecture avec des comédiens de son cours de théâtre, celui d’Olivier Sauton. Pendant les trois ans qui suivent, parallèlement à ses engagements, il peaufine le texte et réduit la durée de sa comédie à une heure et demie. C’est le 7 avril 2026 qu’il présente la première de « Sous quel astre ? » au Théâtre du Nord-Ouest et il est déjà sûr de se faire proposer de nouveaux créneaux durant la saison prochaine.

Pierre FRANÇOIS

« Sous quel astre ? », de et mis en scène par Pierre-Yves Nosley. Avec Benoit Martinez, Pierre-Yves Nosley, Jérôme Perez, Camille Usunier. Lumières : Alexandre de Pardailhan. Durée :1 h 30.

Le mercredi 20 mai 2026 à 18 h 30 dans la petite salle du Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris. Métro : Bourse, Le Peletier, Grands-Boulevards, bus 20, 39, 48, 67 (Grands-Boulevards). Répondeur du théâtre : 01 47 70 32 75. Courriel : public@theatredunordouest.com. https://www.theatredunordouest.com/programme/?repid=9262&dateligne=1&provis=0&reserv=0

Photo : Pierre François.