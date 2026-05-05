Théâtre : « Nage libre », de Lisa Wurmser au Studio Hébertot, à Paris.

Enfin !

« Nage libre » est une pièce « inspirée d’une histoire vraie ». Laquelle ? Le destin de quelques nageuses – dont Ruth Langer, Lucie Goldner et Judith Deutsch-Haspel – du club juif Hakoah de Vienne qui, plusieurs fois championnes en 1935, refusèrent de participer aux Jeux olympiques de 1936, pour lesquels elles étaient sélectionnées, afin de protester contre les discriminations mises en place par celui que les comédiennes désignent toujours par le sobriquet de « peintre en bâtiment ». Résultat : tous leurs titres antérieurs furent effacés, jusqu’à ce que le Parlement viennois leur présente des excuses en 1995.

La pièce ne retient que les noms des trois déjà évoquées et commence au moment où elles arrivent dans la capitale autrichienne pour – enfin ! – recevoir les médailles qui leur avaient été confisquées.

Si chacune vient avec une motivation personnelle et est dotée d’un caractère propre au risque d’agacer une autre, l’auteure et metteuse en scène a su leur donner à toutes une psychologie riche et nuancée, qui force l’empathie du spectateur. On peut en dire autant du restaurateur (qui se révélera être plus que cela) qui les accueille, plein du désir de bien faire, mais d’une maladresse touchante.

La situation entre ce dernier et elles évolue par petites touches tandis qu’elles se sont retrouvées comme si elles s’étaient séparées la veille. Le jeu de chaque partenaire est parfait de simplicité et de richesse. Musique et chorégraphie s’invitent parfois dans la mise en scène, et en rendent la fluidité encore plus évidente. Loin de bouder son plaisir, on se laisse volontiers embarquer dans la palette d’émotions qui nous est offerte. Merci !

Pierre FRANÇOIS

« Nage libre », de et mis en scène par Lisa Wurmser. Avec Francine Bergé, Bernadette Le Saché, Flore Lefebvre des Noëttes et Nicolas Struve. Musique : Eric Slabiak. Musiciens de la bande originale : Eric Slabiak, Yuri Shraibman et Ivica Bogdanic. Lumière : Philippe Sazerat. Costumes : Marie Pawlotsky. Scénographie : Floriane Benetti. Chant : Anne Fischer. Chorégraphie : Gilles Nicolas. Dramaturgie : Daniel Berlioux. Création vidéo : Mathias Cloos. Chanteuse film : Yzoula. Son : Stéphanie Gibert. Production : Théâtre de la Véranda.

Du jeudi au samedi à 19 h, dimanche à 17 h jusqu’au 31 mai au Studio Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, métro Villiers, Rome. Tél. 01 42 93 13 04. https://studiohebertot.com/spectacles/nage-libre/

Photo : Ludo Leleu.