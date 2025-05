Festival off d’Avignon : « L’Affaire Buckingham », de Sophie Jolis à l’Essaïon, à Paris, puis au Cabestan, dans le festival off d’Avignon.

Farce pseudo-historique.

« L‘Affaire Buckingham » reprend une histoire connue des lecteurs d’Alexandre Dumas. Celle des ferrets de la reine, qui a une origine historique* et est narrée dans « Les Trois mousquetaires ».

Si la pièce est par ailleurs rédigée en vers, il serait erroné de la croire d’une facture classique. Le décor indique immédiatement le théâtre de tréteaux, le vocabulaire contemporain dit la farce avec vigueur, l’absence de psychologie des personnages met en valeur la mécanique des situations, tout indique que l’on est parti pour bien rire. De fait, on ne s’en prive pas tant la troupe maîtrise le genre de la farce. Farce qui, évidemment, ne signifie pas finesse des jeux de mots, mais pas vulgarité non plus. Farce également enrichie par quelques airs qui évoquent la comédie musicale. Sans doute est-ce une façon de rappeler les turqueries et la cérémonie du grand mamamouchi du « Bourgeois gentilhomme » ? Si le rythme de l’action est parfois cassé lors des transitions agrémentées d’explications, celui du récit ne l’est jamais. On remarque la manière dont le personnage de la reine est capable de faire rire aussi fort à partir d’un pastiche – du yoga – ou d’une revendication féministe – « Ne me jugez pas ! » La reine-mère est bien posée entre son personnage social, son caractère et les manigances entre lesquelles elle doit naviguer sans en avoir l’air. Buckingham convainc en séducteur flegmatique se réchauffant soudain à la cour de France. Les distorsions comiques ne manquent pas par rapport aux « Trois mousquetaires », mais on laisse le lecteur découvrir à ce titre les personnages de Louis XIII ou de d’Artagnan, sans compter ceux de Gaston et de Richelieu…

Pierre FRANÇOIS

