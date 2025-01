Théâtre : « Les Parfaits », de Jean-Luc Jeener, avec Marie Hasse, au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

La perfection sur scène.

« Les Parfaits » se joue rarement au Théâtre du Nord-Ouest, et pourtant ce titre de spectacle peut le qualifier. Les parfaits évoqués dans la pièce se situent du côté d’Albi et de Montségur. Ce seul en scène montre une « parfaite », dans toute sa sincérité, face à ceux qui veulent la faire revenir à la vraie foi, par les moyens de l’époque. Marie Hasse y dégage une énergie et une authenticité incroyables ! Elle parvient même à contredire le dicton selon lequel, au théâtre, le cri est un aveu d’impuissance. Dans son cas – et alors qu’il constitue l’entame de la scène d’exposition – ce dernier est habité de toute une palette d’émotions, qu’elle va déployer par la suite.

Grâce à son jeu, le texte prend une vie et une résonance inattendues. Qui a tort et qui a raison dans ce débat théologique ? Ces deux notions sont-elles pertinentes lorsque des sincérités aussi extrêmes s’affrontent ? Est-il plus violent de voir dans le représentant de Rome Satan ou de brûler l’hérétique ?

Derrière un débat religieux daté se profile l’éternel débat entre vérité et sincérité. On sort de là bouleversé, émotionnellement et intellectuellement. Prochaines représentations les 20 janvier et 4 mars.

Pierre FRANÇOIS

« Les Parfaits », de et mis en scène par Jean-Luc Jeener. Avec Marie Hasse. Lumières :Jean-Luc Jeener. Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg Montmartre, 75009, Paris. Métro : Bourse, Le Peletier, Grands Boulevards. Bus : Grands Boulevards (20,39,48,67). Parkings : parc de la Bourse, parc Chauchat-Drouot. https://www.theatredunordouest.com/calendrier/