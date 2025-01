Théâtre : « Un père à aimer », de et par Michaël Louchart à La folie théâtre, à Paris.

Rire sans retenue.

« Un père à aimer » est un titre trompeur. Pas de philo, sinon en filigrane, dans ce seul-en-scène. Avec une bonne dose d’improvisation, mais qui ne fait pas quitter le fil rouge du propos : comment aimer quand on est abandonné aux problèmes que les autres – toujours aussi généreux – nous lèguent ou nous créent ? On hésite, on bricole, on se trompe, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et drôle, ce spectacle l’est, qui sent le vécu tout autant que la tendre dérision. Certes, l’humour est parfois digne d’un animateur de colonie de vacances, mais jamais vulgaire : l’on rit sans retenue ni mauvaise conscience et cela fait un bien fou.

On se demande combien le comédien interprète de personnages. Ils sont de tout sexe et de toute condition et, pourtant, le passage de l’un à l’autre est à chaque fois aussi immédiat que clair. Ils ont en commun de nous ramener à l’aube de l’an deux mille, une époque où l’on se demandait encore si le téléphone portable serait une mode ou durerait et alors que le web n’existait que dans les limbes universitaires. Le spectacle comporte – évidemment – le copain gaffeur, mais toujours fidèle au poste dans les moments difficiles. La chronologie, qui est régulièrement mise à mal, participe ainsi au maelström dans lequel se débat notre infortuné personnage, qui doit sans cesse choisir entre le devoir filial et l’assistance à sa douce en train de lui donner un héritier. On remarque le talent particulier du comédien pour les bruitages, au point que l’on regrette qu’il n’y en ait pas plus. Bref, s’il ne s’agit pas de la pièce du siècle, elle n’en a pas l’ambition et parvient à nous dérider sans arrière-pensée, bien mieux que n’importe quel spectacle plus ambitieux. Rien que pour cela, merci !

Pierre FRANÇOIS

« Un père à aimer », de et par Michaël Louchart. Mise en scène : Mélanie Sandt. Le dimanche à 19 heures jusqu’au 11 mai à La Folie Théâtre, 6, rue de la Folie Méricourt, 75011, Paris. Métro Saint-Ambroise, Richard-Lenoir. Bus 46, 56. Tél : 01 43 55 14 80. https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=460

Photo : Christophe Astoul.