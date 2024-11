Théâtre : « Rentrée 42 », de Pierre-Olivier Scotto et Xavier Lemaire à la Comédie Bastille, à Paris.

Conflit cornélien.

« Rentrée 42, bienvenue les enfants » évoque une page dramatique de notre histoire. Les 16 et 17 juillet 1942 a lieu la rafle du Vel d’Hiv. Elle ne fait qu’inaugurer un tournant dans la répression antijuive, de sorte que lors de la rentrée scolaire suivante, des milliers d’enfants manquent à l’appel(1).

La pièce débute alors que la directrice d’une école du 11ᵉ arrondissement – quartier habité par de nombreux Juifs – prépare la classe en vue de l’arrivée des élèves le lendemain. C’est l’occasion de poser les personnalités des trois institutrices qui la secondent, du concierge et de cette dernière. Et, pour le spectateur, de croire immédiatement au personnage dans la mesure où nous connaissons tous et toutes de tels profils dans notre entourage.

Mais, le lendemain, tout bascule. Il faut prendre des options et éviter l’explosion de l’équipe, entre celle qui croit tout savoir pédagogiquement, celle qui en sait beaucoup politiquement, celle qui a la passion des enfants et de la bonne chère et celle qui « avance masquée »(2).

Quinze jours plus tard, re-belote ! La pièce ajoute alors à l’étude de mœurs une dimension symbolique à travers l’intervention d’un inspecteur d’académie délivrant un discours officiel et idéologique face à des femmes cherchant une solution concrète à un problème humain. Certes, cette situation de décalage, en suscitant une interrogation par rapport à l’actualité, trouble un peu le déroulement de l’action ; mais l’incarnation des personnages est assez forte pour contrebalancer cet effet secondaire. On retient surtout une grande, une immense humanité contenue dans cette pièce. Il ne s’agit pas du simple réalisme dû à la reconstitution fidèle d’une salle de classe de l’époque. Les tensions au sein d’une équipe pédagogique sont intemporelles. Les doutes face à un discours convenu tout autant. Et l’interrogation pour trouver les modes d’action les plus efficaces et dignes aussi. Sous couvert de nous parler d’un moment de la grande Histoire montré par le petit bout de la lorgnette, cette pièce pose des questions éternelles. Tout en sachant à la fois faire rire et pleurer, détester et admirer, le tout à travers un jeu d’une égale intensité chez chacun des protagonistes et un rythme si juste que l’on a le sentiment d’assister à l’événement en direct.

Pierre FRANÇOIS

« Rentrée 42 », de Pierre-Olivier Scotto et Xavier Lemaire. Avec Anne Richard, Émilie Chevrillon, Isabelle Andréani, Fanny Lucet, Dominique Thomas, Michel Laliberté. Mise en scène : Xavier Lemaire. Mercredi et vendredi à 19 h, jeudi et samedi à 21 h, dimanche à 17 h jusqu’au 27 avril 2025 à la Comédie Bastille, 5, rue Nicolas Appert, 75011, Paris, tél. 01 48 07 52 07, métro Richard-Lenoir (sortie n°2, rue du chemin vert), Chemin Vert. (ligne 8). https://comedie-bastille-billetterie.tickandlive.com/evenement/rentree-42

(1)https://lenfantetlashoah.org/espace-enseignants/face-a-lhistoire-1939-1945/

(2)« Larvatus prodeo » (j’avance masqué, Descartes, 1619)

Photo : ?