Théâtre : « L’Avare », de Molière mis en scène par Olivier Lopez au théâtre de L’Épée de bois, à Paris.

Quelle énergie !

Voilà un « Avare » dont on se souvient ! Vu en avril 2023, ce spectacle avait alors donné lieu à un article admiratif ici même. Il n’y a rien à y ajouter si ce n’est que, depuis ses premières représentations, la pièce n’a pu – c’est la loi du genre – que se bonifier et que le souvenir reste vivace d’un rythme et d’une truculence parfaitement maîtrisés. Comme le disait une collègue qui l’a vu récemment : « Louis de Funès n’a plus qu’à aller se rhabiller »…

Pierre FRANÇOIS

« L’Avare », de Molière. Avec Olivier Broche, Gabriel Giullotte, Margaux Vesque, Romain Guilbert, Noa Landon, Olivier Lopez, Annie Pican, Stéphane Fauvel, Marine Huet, Simon Ottavi. Mise en scène : Olivier Lopez. Lumières et son : Louis Sady. Costumes : Angela Seraline, Laëtitia Pasquet, Bruno Lepidi.

Du jeudi au samedi à 21 heures, dimanche à 16 h 30 jusqu’au 12 novembre au théâtre de L’Épée de bois, Cartoucherie, route du champ de manœuvre, 75012 Paris, métro Château de Vincennes, puis bus 112, arrêt « Cartoucherie ». Réservations : billetterie@epeedebois.com, tél : 01 48 08 39 74. https://www.epeedebois.com/un-spectacle/lavare-3/

Photo : Pierre François, et d’autres sur https://www.instagram.com/p/CqvKE5qoOFN/