Théâtre, musique : « L’Emprise », de Nejma Ben Amor en tournée.

Seule face au monde.

« L’Emprise est tout autant un drame de l’intime qu’une mise en lumière des défaillances de l’injustice judiciaire. » La pièce de théâtre relate des faits politiques qui se jouent autant dans la vie privée, que dans la vie professionnelle et publique. L’Emprise déplore et montre la banalisation de la violence. C’est l’histoire de Lina, qui est seule face au monde, face à la police, face au metteur en scène, face à ses souvenirs. Elle s’interroge.

« L’emprise ne laisse aucune preuve », alors où se positionnent les limites, les croyances, l’écoute ? Pour théâtraliser cette vérité cruelle, la mise en scène de Charles Texier ainsi que la relation entre Nejma Ben Amor (comédienne) et Majed Ben Amor (musicien) explorent au plateau une délicatesse et une justesse profonde de la narration. Le « Musicien accompagne […] les émotions parfois ambiguës qu’elle traverse. »

L’acte théâtral est beau, puissant. Il prend sa force dans la sensibilité avec laquelle les propos sont décrits. Le corps de la comédienne (qui est aussi l’autrice de la pièce) est au service d’une multitude de personnages. L’interprétation est exemplaire et le sens du rythme est impeccable. La scénographie minimaliste accueille divers univers, diverses périodes. L’absurde, le drame, la poésie et le rêve sont présents jusqu’au bout, ils se conjuguent pour explorer les tréfonds d’une emprise systémique.

Maëlle NOUGARET

« L’Emprise », de Nejma Ben Amor. Mise en scène par Charles Texier. Avec Nejma Ben Amor et Majed Ben Amor (musicien). Les 24 et 25 novembre 2023 à Odyssud, à Toulouse (31), les 5 et 6 avril 2023 au Théâtre du Pavé, à Toulouse (31).

Photo : Vincent L’Hostis.