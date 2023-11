Théâtre : « La Place », d’Annie Ernaux au théâtre La Flèche, à Paris.

Apprendre ou non ?

La comédienne est tellement juste dans son jeu que l’on croit qu’elle raconte sa propre vie ! L’adaptation du roman d’Annie Ernaux « La Place » exprime tout l’amour pudique qu’une fille peut vouer à son père. Lorsque l’enfant atteint seize ans, c’est l’âge d’une bascule vers une lucidité nouvelle, mais cet attachement demeure. Il se transforme alors en révolte sourde contre la honte du chef de famille pauvre, qui l’empêcha de vraiment vivre.

Ce double jeu d’attachement viscéral et de détachement intellectuel, de volonté de restituer le détail objectif et de délicatesse, est parfaitement dosé. Au point que plus d’une fois le spectacle se pare d’une dimension poétique.

La pièce, plus que l’interprétation – très réussie – d’un texte, se caractérise par la création d’une ambiance subtile qui est maintenue tout au long de la représentation, avec les variations que l’avancée dans la vie entraîne. En l’entendant, on se plonge en esprit dans les photos jaunies que nos parents nous faisaient admirer, scène empreinte de respect pour ceux qui nous ont précédés et prise en compte de la distance engendrée par les changements.

Le fil rouge de la pièce est celui de l’instruction. Faut-il préférer la connaissance des livres ou celle du chant des oiseaux ? Les codes d’un milieu ou ceux d’un autre, considéré comme supérieur ? La fidélité aux origines ou de la trahison de ces dernières ? Avec comme étalon le désir paradoxal que les enfants réussissent mieux que leurs parents et la souffrance de les voir devenir insensibles aux valeurs qui ont façonné une vie.

Le propos est éternel et il est en l’occurrence bien dommage que le théâtre soit un art éphémère. Reste à retenir le nom de cette interprète hors pair pour la suivre : Marie Bucher.

Pierre FRANÇOIS

« La Place », d’Annie Ernaux. Adaptation : Marie Bucher et Michèle Harfaut. Mise en scène : Michèle Harfaut. Jeu : Marie Bucher. Collaboration artistique : Gwenaël Lamandé. Lumières : Valentin Ulrichs. Le jeudi à 21 heures jusqu’au 30 novembre au théâtre La Flèche, 77, rue de Charonne, 75011 Paris. Métro Charonne, Ledru-Rollin, Faidherbe-Chaligny. Réservations : 01 40 09 70 40, info@theatrelafleche.fr

Photo : Pierre François, d’autres sur @pierrefrancoisphoto