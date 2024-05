Théâtre : « Les Fioretti », de François d’Assise à la chapelle Notre-Dame des Anges, à Paris.

Une éternité !

Depuis combien de temps Francesco Agnello monte-t-il « Les Fioretti » de saint François ? Quinze ans ? Sûrement. Vingt ans ? Peut-être, à moins que ce soit vingt-cinq ! Les comédiens ont changé, mais c’est bien toujours le même spectacle.

Le seul changement concerne le prix de la place. Désormais, sur la feuille donnant les lieux et heures du spectacle, on peut lire « entrée avec libre participation responsable ». C’est un choix original et courageux. L’auteur de ces lignes en sait quelque chose, ayant vu fuir les clients qui lui demandaient son tarif pour une séance photo, après avoir eu cette réponse.

Il faut croire que notre société ne suit pas l’américaine en tout, si l’on considère comment les clauses d’un contrat en matière de « freeware », « donationware » ou « shareware » sont respectées de part et d’autre de l’Atlantique. Quant à s’inspirer du principe du PWYW (pay what you wish) qui a cours dans certains musées de New-York, on préfère ici augmenter les tarifs…

Oui, Francesco Agnello a du courage, et aussi beaucoup de talent.

Pierre FRANÇOIS

« Les Fioretti », de François d’Assise. Mise en scène et musique : Francesco Agnello. Avec Théophile Choquet ou Antoine Bérenger. Musicien : Francesco Agnello. Le vendredi à 12 h 30 et 20 heures jusqu’au 28 juin à la chapelle Notre-Dame des Anges, 104, rue de Vaugirard, 75006, Paris, tél. 06 64 64 01 51, aircac@free.fr