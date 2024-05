Théâtre : Le Radeau de la Méduse, à Paris.

Voilà un spectacle qui vous embarque avec force et violence sur une mer démontée ! Mais vous ne perdez jamais pied grâce au talent magistral d’une « Maîtresse Nageuse » qui connaît parfaitement toutes les arcanes des tempêtes culturelles… Eh oui, nous sommes en 1819, Géricault présente à Paris Le Radeau de la Méduse, peinture à l’huile de 5m sur 7m, inspiré d’un fait réel, le naufrage de la frégate Méduse. Considéré comme un chef d’œuvre du romantisme, le tableau provoque la controverse… Grâce aux talents conjugués de Alexandre Delimoges, auteur particulièrement inspiré et de Anne Cangelosi, interprète décapante qui, dans un seule en scène époustouflant révèlent les secrets artistiques de la toile et son contexte historique, nous assistons à une fresque socio-économique et esthétique somptueuse de la Restauration. Avec pédagogie, notre conférencière pose des questions au public pour les (r)éveiller artistiquement ! Tantôt Tatie Danièle bienveillante, tantôt Hector Obalk critique créative, elle nous houspille et nous provoque dans nos certitudes de façon ludique et instructive !

Le racisme y est abordé avec ce beau Noir, de dos, en figure de proue du tableau. Un régime à la dérive y est dépeint… Et comment ne pas penser aussi à tous ces migrants qui se noient, toujours, embarqués dans des rafiots de fortune… Ce Radeau demeure hélas une allégorie qui, aujourd’hui encore, n’a pas pris une ride ! Il est rare de trouver dans un même spectacle autant d’humanisme, de culture, de divertissement joyeux, d’apprentissage décalé, de connaissances universelles et de révélations esthétiques ! Un bonheur à venir partager en famille, tant les plus jeunes seront conquis par une « Professeure » si charismatique et enthousiasmante…

SIDONIE

Représentations: tous les mardis à 19h jusqu’au mardi 4 juin compris. https://www.billetreduc.com/342119/evt.htm