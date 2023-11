Théâtre : « L’Heure des assassins », de Julien Lefebvre au Lucernaire, à Paris.

Le plaisir du polar.

« L’Heure des assassins » est la suite du Cercle de Whitechapel et des Voyageurs du crime. Dès l’entrée dans la salle, on retrouve un décor cosy typiquement anglais, avec Big Ben en fond de paysage au-delà d’un balcon enneigé.

La scène se passe dans le salon d’un théâtre, au moment de l’entracte et au soir du 31 décembre. Au moment de retourner dans la salle, la porte est fermée. Peu après, on découvre le cadavre du propriétaire du lieu – et de beaucoup d’autres biens – sur le balcon.

Sont présents deux femmes et quatre hommes, dont Conan Doyle et George Bernard Shaw qui se détestent cordialement. Qui a tué ? Pourquoi ? Est-il ou est-elle dans la pièce ? Conan Doyle mène l’enquête, qui respecte tous les impératifs du genre : tous ont quelque chose à cacher, chacun devient à un moment ou à un autre un coupable idéal, fausses pistes et révélations se succèdent pour le plus grand plaisir du spectateur.

Les personnages sont incarnés avec justesse, on sent les comédiens bien dans la peau de leur rôle. Le rythme est maitrisé qui sait s’emporter puis ralentir le temps d’une réflexion ou d’un abasourdissement. Les lumières sont parfaites. Le décor, illustratif et riche, mais sans excès, est classique et à destination d’un grand public. On a là tous les ingrédients pour une pièce réussie. Et, justement, elle l’est. Tout à fait !

Pierre FRANÇOIS

« L’Heure des assassins », de Julien Lefebvre. Mise en scène : Elie Rapp et Ludovic Laroche, assistés de Mathilde Flament-Mouflard. Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges. Scénographie : Elie Rapp. Lumières : Dan Imbert. Costumes : Axel Boursier. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 18 heures jusqu’au 21 janvier au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-champs, 75006 Paris, métro Notre-Dame-des-champs, Edgard-Quinet, Montparnasse-Bienvenüe, Raspail. Tél. 01 45 44 57 34, https://www.lucernaire.fr/theatre/lheure-des-assassins/

Photo : Pierre François, d’autres sur https://www.instagram.com/pierrefrancoisphoto/.