Théâtre : « Rosemary Lovelace », de Marie Charlet, au Théâtre Montmartre Galabru, à Paris.

Mélodique et coquin.

Ce spectacle fera sourire et même rire de par le partage de ces aventures amoureuses qui s’écrivent sous les yeux des spectateurs. Sibylle pour les uns, bacchante pour les autres, Rosemary, personnage féminin extravagant, accompagnée de sa femme de chambre-secrétaire-musicienne, focalise l’attention ! Et l’exhibition de l’écart entre apparence et réalité fera la joie de plus d’un.

Femme mondaine au portrait souriant, reconnue comme l’une des plus grandes romancières actuelles, Rosemary aime à parler d’amour, de ces moments délicieux où les corps se retrouvent pour s’aimer enfin et sans fin. Que d’exultations partagées !

Et nous voilà à même de pouvoir venir la rencontrer et assister à l’écriture de son futur roman.

Plongés au cœur de son espace d’écriture, les spectateurs voient sa secrétaire faire son entrée, laquelle appelle la salle à faire silence et à se préparer à la venue de celle qui marquera à jamais leur mémoire.

Aurélie COURTEILLE

« Rosemary Lovelace fait ça devant tout le monde ! », de Marie Charlet. Avec Marie Charlet, Anne Cadilhac. Mise en scène : Franz Morel à L’Huissier. Mise en corps : Philippe Bonhommeau. Arrangements : Emmanuel Dubus. Scénographie : Agathe de Louvigny. Lumières : Elsa Leforestier. Son : Manu Morais. Durée spectacle : 1 h 10. Tous les lundis à 19 h 30, du 18 septembre au 18 décembre 2023 au Théâtre Montmartre Galabru, 4, rue de l’Armée d’Orient, 75018 Paris (face au 53 rue Lepic), métro Blanche ou Abbesses, tél. 01 42 23 15 85, tmg75018@gmail.com, marina@theatregalabru.com,https://theatregalabru.com/rosemary-lovelace-fait-ca-devant-tout-le-monde/

Photo : Pierre FRANÇOIS.