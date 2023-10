Impair et passe.

Après près de deux heures de logorrhée, on apprend que tout succès – à moins que ce soit plus modestement toute histoire, les sens ne fonctionnant plus qu’au ralenti – « commence par un naufrage ». En faire la chute de ce spectacle étymologiquement innommable est psychanalytiquement intéressant tant, concernant ce travail, l’affirmation semble ambitieuse.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Pierre François.