Théâtre : « Fini la comédie, confidences à Dalida », de Fred Faure et Frantz Morel au théâtre Montmartre Galabru, à Paris.

Tendresse et force.

Un élan de vie gorgée de fréquences musicales prônant l’ardeur et la détermination de vivre pleinement !

Un aveu émouvant, frais et attendrissant, susceptible de ravir les cœurs.

Ce podologue extravagant, au discours nostalgique et aimant, séduit la salle par l’alchimie qu’il génère en évoquant souvenirs et expériences partagés.

Confidences à Dalida, mais pas que…

Ceux qui apprécieront retiendront l’énergie de tendresse à dire « Laissez-moi danser… » !

Aurélie COURTEILLE

« Fini la comédie, confidences à Dalida », de Fred Faure et Frantz Morel. Avec Fred Faure. Mise en scène : Sophie Delmas. chorégraphie : Philippe Bonhommeau. Musique : Eric Melville. Les samedis 30 septembre, 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, 9 décembre à 16 heures au théâtre Montmartre Galabru, 4, rue de l’Armée d’Orient, 75018 Paris (face au 53 rue Lepic), métro Blanche ou Abbesses, tél. 01 42 23 15 85, tmg75018@gmail.com, marina@theatregalabru.com, https://theatregalabru.com/fini-la-comedie-confidences-a-dalida/

Photo : Michel Haury.