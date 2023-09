Théâtre : « L’Île des esclaves », de Marivaux, création et adaptation au CADO, à Orléans.

Création nécessaire.

« L’Île des esclaves » est un texte qui mérite d’être entendu et actualisé tellement il est encore pertinent. C’est ce que fait le Cado, à Orléans, dans une scénographie spectaculaire et avec un gros travail d’éclairage.

Actuel, le débat l’est vraiment – il est d’ailleurs éternel – de savoir s’il faut chercher une voie moyenne reposant sur la conscience morale de chacun ou, comme Beaumarchais plus tard, être un ferment de révolution. Qu’est-ce qu’un maître ? Ou un esclave ? Qu’est-ce que l’affection qui les lie, parfois à coup de ruses ou de bâton ? L’on ne peut s’empêcher de penser ici à « La Case de l’oncle Tom ».

Parce que le propos est actuel, que la pièce de Marivaux ne dure que cinquante-cinq minutes et que c’est en faisant rire que le théâtre corrige les mœurs, le texte original a été enrichi. D’une part, on y trouve un ajout discret tiré de « La Colonie », également de Marivaux, sur l’égalité des sexes. D’autre part, le texte du XVIIIe est entrecroisé avec une création contemporaine montrant les relations compliquées existant entre un chef de troupe et des comédiens jouant… « l’Île des esclaves ».

Le résultat est bien ficelé et délivre un message clair de tolérance et d’égalité au cœur d’un monde dans lequel, de nouveau, un jeune spectateur s’inquiète de savoir si une comédienne embrassant son partenaire est bien mariée avec lui sans que la situation inverse lui pose le moindre problème… Décidément, l’insouciance et le respect mutuel qui ont caractérisé les années 70 à 90 sont bien loin !

Pierre FRANÇOIS

« L’Île des esclaves », de Marivaux. Mise en scène et scénographie : Christophe Lidon. Avec : Valérie Alane, Thomas Cousseau, Armand Eloi, Morgane Lombard, Vincent Lorimy. Adaptation : Michael Stampe. Texte additionnel : Valérie Alane. Costumes : Chouchane Abello-Tcherpachian. Lumière : Cyril Manetta. Musique : Cyril Giroux. Assistante à la mise en scène : Mia Koumpan. Jusqu’au 1er octobre 2023, au CADO, bd. Pierre Ségelle 45000 Orléans, tél. 02 38 54 29 29, contact@cado-orleans.fr, https://www.cado-orleans.fr/saison-2023-2024/ Production : François Volard Acte 2. Création CADO Orléans Centre national de création Orléans – Loiret, avec le soutien du Théâtre du Val d’Osne, Ville de Saint-Maurice.

Et encore

Qu’aurait écrit Chat GPT ?

L’équation suivante a été posée à ce logiciel :

« marivaux ile des esclaves enjeux actualité »

La réponse a été :

« « L’Île des Esclaves » de Marivaux, bien que datant du XVIIIe siècle, aborde des enjeux qui restent pertinents de nos jours. Le thème central de l’égalité et de la lutte contre l’oppression continue à résonner dans la société contemporaine. Le texte souligne également la capacité de transformation et de remise en question des individus face à des systèmes injustes. »

Question :

Cette réponse nous apprend-elle quelque chose ou est elle un alignement de mots ?

Photo : B. Buchmann-Cotterot.