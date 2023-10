Théâtre de rue : « 1978, confidences gesticulées », de et avec Hugues Amsler au festival d’Aurillac.

Clowneries sérieuses.

« 1978, confidences gesticulées », au festival d’Aurillac, est un cocktail parfaitement bien dosé : une grande mesure d’histoire des théories économiques contemporaines – spécialement celle de Milton Friedman – au sujet desquelles on finit par poser la question de savoir s’il s’agit de science ou de croyance, une bonne ration d’acrobaties pour le plaisir des yeux autant que de l’intellect et un zeste d’histoire personnelle qui vient relever l’humour du tout, même quand cette dernière est plutôt tragique. Le résultat ? On ne voit pas passer le temps, alors pourtant que le spectacle dure 1 h 45 ! C’est qu’il en a, dans sa besace, des astuces pour garder son public, ce comédien seul en scène. Par exemple, en rappelant l’existence de ces objets apparus, et parfois disparus, depuis la fin des années 70 : le minitel et sa musique, le pin’s, le téléphone portable presque aussi gros qu’un talkie-walkie et qui ne savait rien faire d’autre que de téléphoner… Ou en présentant ce cours d’histoire sous l’angle de la suite des crises, en fait d’une crise perpétuelle, à partir de l’année de sa propre naissance : crises du pétrole, de la vache folle ou des subprimes, pour n’en citer que quelques-unes.

On se délecte de la façon mi-naïve mi-caustique dont l’exposé est mené. Et l’on ressort de là non pas en contemplant le gouffre abyssal de notre propre impuissance, mais au contraire avec le sentiment que l’on a raison de commencer à bouger, et peu importe que les suiveurs suivent ou pas encore.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Pierre François.