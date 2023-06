Théâtre :  Puzzle », de et mis en scène par Jean-Céline Borel à la Folie Théâtre, à Paris.

La dynamique du jeu.

La surprise constante et l’étonnement de constater que rien n’est prévisible ni escompté dans ce spectacle, sont les ingrédients qui font de la pièce « Puzzle » un jeu à déchiffrer pour les spectateurs eux-mêmes.

Dans la boîte, les morceaux se dispersent, une machine du temps ne marche pas comme on voudrait. À l’extérieur, le monde s’écroule et c’est le chaos. Tout est le reflet et la métaphore de la vie et d’un couple à bout de souffle.

Pourtant, en explorant le passé et en reprenant les fragments de vie, on peut arriver à recomposer et à réunifier le tableau de l’amour, comme une image qui se (re)compose de chaque petite pièce d’un puzzle ; c’est « en commençant par les bords » que l’on arrive au nœud de l’histoire, au cœur du couple, là où seulement encore brille de la lumière.

Grâce à l’aide des personnages aux caractères bien définis la machinerie de la narration avance à un rythme imprévu. On est dans un temps suspendu qui fait de l’intrigue à la fois un drame familial, une énigme à résoudre et un conte de fées cauchemardesque.

Le spectateur est sans cesse surpris par la succession des événements, captivé par un jeu dans lequel tout peut arriver. Ce drame nous suggère de (re)trouver les morceaux du puzzle de notre histoire.

Carlo BIGGIOGGERO

« Puzzle », de et mis en scène par Jean-Céline Borel. Avec Laura Piperel, Christophe Tanzilli, Bruno Carvalho, Marie-Benoite Soulié, Nicolas Nasciet. Du jeudi au samedi à 21 h 30 jusqu’au 24 juin À la Folie Théâtre, 6, rue de la Folie Méricourt, 75011, Paris, tél. 01 43 55 14 80.

Photo : Christian Juillard.