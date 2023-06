Festival d’Avignon off : « Une vampire au soleil », de et mis en scène par Marien Tillet à La Manufacture intra-muros.

Noirceur au carré.

« Une vampire au soleil » est comparable au thé que l’on boit après cinq heures : on ne s’aperçoit de rien, si ce n’est l’effet diurétique, et c’est au moment du coucher que l’on s’étonne de ne pas s’endormir. On sort de la représentation avec juste l’impression vague d’avoir erré avec la comédienne dans un monde fantastique, même s’il révèle une forte – et hélas actuelle – symbolique en cours de route. Ainsi, ce n’est que peu à peu que le monde de l’entre-deux dans lequel on a été ballotté infuse la conscience. Ceux qui ont vu « Deux sœurs » l’an dernier ont un peu d’avance dans la mesure où l’on se trouve dans un univers assez comparable : celui d’une noirceur qui en dissimule une autre.

Sans trop dévoiler, disons que le guitariste et les lumières créent une ambiance et que la comédienne qui y surgit fait immédiatement croire à son personnage de sorte que, dès la première minute, on se laisse emmener par elle sans jamais l’abandonner, même s’il est impossible de deviner l’itinéraire – et encore moins le terme – de cette sombre balade. Elle ne joue pas le texte, elle le porte, le danse aussi discrètement qu’efficacement.

La pièce a été vue en avant-première, une semaine avant la fin des répétitions : on imagine ce que cela donnera une fois complètement mûre et protégée du soleil avignonnais, parole d’amateur de l’ombre.

Pierre FRANÇOIS

« Une vampire au soleil », de et mis en scène par Marien Tillet. Co-écriture : Marik Renner. Avec Marik Renner, Marien Tillet. Scénographie et lumières (belles et inventives) : Samuel Poncet. Son : Pierre-Alain Vernette. Régie : Laurent Le Gall ou Tom Dekel. Compagnie Le Cri de l’armoire.

À 21 h 20 du 7 au 24 juillet (relâche les 12 et 19 juillet) à La Manufacture intra-muros, 2, rue des Écoles (salle située au fond d’une cour ombragée), 84000, Avignon, tél. 04 88 60 12 30, https://lamanufacture.org/programmation/une-vampire-au-soleil/

Photo : Pierre FRANÇOIS.