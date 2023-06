Théâtre : « Mademoiselle Soleil et Monsieur Lune », de et mis en scène par Sophie Hoyer à La Comédie Tour Eiffel, à Paris.

Douceur savante.

« Mademoiselle Soleil et Monsieur Lune » est un spectacle pour enfants à partir de deux ans. Lesquels ne sont pas pris pour des idiots pour autant : si la mise en scène fait appel à du chant, de la lumière noire, de la musique classique ou des bruitages, le fond du propos est un cours d’astronomie sur les rencontres impossibles entre ces deux astres complices, adapté à l’âge des spectateurs. Le succès est au rendez-vous, ces derniers restant cois tout au long du spectacle. Le jeu des comédiens y est aussi pour beaucoup, tout en douceur, qui se situe entre l’incarnation et la narration d’un conte. Ils s’adaptent aussi à la salle, n’hésitant pas à improviser avec un tel naturel que l’on ne s’en aperçoit pas.

Cette pièce a également été l’occasion de vérifier que Rachel Muniz faisait preuve du même talent dans un personnage contemporain (« Un canoë pour deux »), deux rôles dans un Molière (Marianne et La Flèche dans « L’Avare ») ou, ici, une pièce pour très jeune public. C’est donc une artiste à suivre.

Pierre FRANÇOIS

« Mademoiselle Soleil et Monsieur Lune », de et mis en scène par Sophie Hoyer. Avec Marie Benati ou Rachel Muniz, Guillaume Villiers-Moriamé. Les dimanches à 11 heures à La Comédie Tour Eiffel, 14, rue Desaix, 75015, Paris, tél. 01 77 17 85 04, comedietoureiffel@free.fr

Photo : Pierre FRANÇOIS.