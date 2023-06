Festival d’Avignon off : « Arrête avec tes mensonges », d’après le roman de Philippe Besson, au théâtre du rempart.

Réminiscences.

Toute son enfance, Philippe Besson a entendu sa mère lui répéter « Arrête avec tes mensonges ! », Alors que le jeune garçon débordait d’imagination et qu’il se contentait de raconter « sa » vérité… À partir de ce livre éponyme et autobiographique, Valentin Nerdenne, auteur et metteur en scène, nous offre un extraordinaire spectacle, véritable show, joué avec talent, dansé avec maestria et chanté avec un rythme endiablé, sans jamais trahir le roman, mais en lui donnant une dimension « comédie musicale » des plus réussies. L’originalité de cette représentation tient également dans le choix osé et judicieux d’un jeune comédien, Anthony Martine, et de son double, sa conscience : la somptueuse artiste, chanteuse, danseuse Anne-Laure Ségla, tous deux noirs qui jouent un duo époustouflant, ce qui donne une dimension universelle à la thématique d’un amour homosexuel caché, traité ici avec délicatesse et flamboyance. Hiver 1984, Thomas et Philippe ont 17 ans et préparent leur bac dans un lycée à Barbezieux. L’un aime, mais ne se le permet pas ; l’autre se sait homosexuel, mais n’ose l’affirmer… Rappelons que ce n’est qu’en 1990 que l’OMS raye l’homosexualité de la liste des maladies mentales ! Après un an d’amour tenu secret, l’été les éloignera et ils ne se reverront pas.

Vingt-trois ans plus tard, lors d’une interview que Philippe donne, devenu un célèbre écrivain, il découvre Lucas, le fils de Thomas et cette rencontre va bouleverser à nouveau la vie des deux anciens amants…

Quel magnifique moment de théâtre, proche du cabaret, intimiste et magique, joué par quatre artistes aux multiples talents qui, grâce à une chorégraphie harmonieuse et rythmée, nous font partager une histoire forte et émotionnellement puissante… À ne pas manquer !

SIDONIE

Arrête avec tes mensonges, de et mis en scène par Valentin Nerdenne d’après le roman éponyme de Philippe Besson. Avec Anthony Martine, Anne-Laure Ségla, Gaudéric Maléjac, Valentin Nerdenne. Musique : Greg Bette. Scénographie : Salomé Bégou et Eliott Petit. Costumes : Maison U&I et Valentin Nerdenne. Chorégraphies : Anne-Laure Ségla et Valentin Nerdenne. Lumières : Téné Niakaté. Dans le off d’Avignon au Théâtre du Rempart à 22 h 30 (relâche les jeudis).

Photo : ?