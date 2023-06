Théâtre, festival d’Avignon off : « Hépatik Girl, une épopée auto-immune », de Marie-Claire Neveu et Tatiana Gousseff à La Factory, dans le off.

Dérider la gravité.

« Epatik girl » est d’emblée très bien joué, dès la première minute, avant même que l’on ait compris de quoi il retourne. Ce spectacle solo est impressionnant, car la comédienne interprète avec une grande vérité et son personnage et ses nombreux protagonistes.

Le fond du sujet donne à penser : il s’agit de la façon dont une personne atteinte de plusieurs pathologies chroniques se voit ainsi que du regard posé sur elle par les soignants ou décideurs de la société que sont, par exemple, les banquiers, agents immobiliers ou médecins. Leur panique, soigneusement dissimulée derrière des normes les dépassant, aussi…

Jamais larmoyante, toujours vraie, assortie d’une bonne dose d’humour et d’autodérision, cette pièce est rythmée de sorte à nous faire ressentir le parcours du combattant qu’est la vie de quelqu’un de différent. La voir est à la fois un divertissement et une découverte. Elle montre l’énergie qu’il faut pour vivre dans un environnement qui marginalise au lieu d’accepter la réalité. La mise en scène parvient à éviter l’illustration tout en évoquant avec précision l’atmosphère des examens médicaux.

Les souvenirs confiés au spectateur ne sont pas relatés dans leur ordre chronologique, et peu importe puisque chaque nouvel épisode est brièvement recontextualisé. Cela signifie-t-il que les premiers ont été les plus frappants pour le personnage ? Pas forcément.

Quitte à se répéter, on n’insistera pas assez sur le talent de la comédienne qui n’a presque pas besoin d’accessoire pour montrer quel nouveau personnage elle interprète. Qui sait relativiser ce qu’elle narre en regard de la misère du monde. Qui sait faire rire régulièrement en racontant un récit fait de refus de vivre normalement. « Castigat ridendo mores »*, disaient Molière et toute la commedia dell’arte ; on est en plein dedans…

Pierre FRANÇOIS

« Hépatik Girl, une épopée auto-immune », de Marie-Claire Neveu et Tatiana Gousseff. Mise en scène : Tatiana Gousseff. Avec Marie-Claire Neveu. Lumières : Fred L’Indien. Musique : Julien Pittet. Chorégraphie : Laura Mazeaud. Voix hors champ : Renaud Castel, Thomas Espinera, Marie Gousseff, Tatiana Gousseff, Mélanie Peyre. Compagnie de l’Armoise.

Du 7 au 29 Juillet 2023 à 11 h 20 (Relâches les lundis 10, 17 et 24) à La Factory – Chapelle des Antonins dans le cadre du Festival Off, Avignon. Durée : 75 min. https://www.chapelle-des-antonins-avignon.com/hepatik-girl/

*« On corrige les mœurs en riant »

Photo : Pierre François.