Théâtre : « Hépatik Girl, une épopée auto-immune », de Marie-Claire Neveu et Tatiana Gousseff au Théâtre de Belleville, à Paris.

Le retour attendu.

Il y a des pièces dont on ne se lasse pas. « Hépatik girl » est de celles-là. La comédienne y évoque avec une justesse – et un humour – confondants les maladies chroniques et leur retentissement sur la vie sociale et psychologique. Elle rend notamment justice à la force de caractère que les intéressés – ici une seule, mais avec trois maladies auto-immunes pour le prix d’une – doivent développer, au point que ce sont parfois les bien portants qui se sentent impuissants pendant qu’elle poursuit son chemin. Pour le reste, l’on peut voir ici tout le bien qui a été dit au sujet de cette pièce dès sa première.

Pierre FRANÇOIS

« Hépatik Girl, une épopée auto-immune », de Marie-Claire Neveu et Tatiana Gousseff. Mise en scène : Tatiana Gousseff. Avec Marie-Claire Neveu. Lumières : Fred L’Indien. Musique : Julien Pittet. Chorégraphie : Laura Mazeaud. Voix hors champ : Renaud Castel, Thomas Espinera, Marie Gousseff, Tatiana Gousseff, Mélanie Peyre. Compagnie de l’Armoise.

Le lundi à 19 h, mardi à 21 h 15, dimanche à 17 h 30, du 5 au 28 novembre au Théâtre de Belleville, 16, passage Piver, 75011 Paris. Durée : 1 h 15. À partir de 12 ans.

Tournée : le 18 février 2024 à Clohars-Carnoët, 23 février à Concarneau au Festival théâtre au féminin, 16 avril et 17 avril à Rouen.

Photo :Pierre François.