Théâtre, festival d’Avignon off : « Ma Séraphine » de Patrice Trigano à l’Espace Roseau Teinturiers, dans le off.

Folie créatrice.

Patrice Trigano, auteur pour un art engagé, signe une nouvelle œuvre traitant de la folie. En effet, après avoir écrit à propos d’Antonin Artaud, il expose enfin, après plusieurs décennies de travail, sa pièce « Ma Séraphine », dépeignant l’arrivée dans le monde artistique et la chute de la peintre Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis. Rattachée à l’art naïf et à l’art brut, et atteinte de schizophrénie, elle peint pour « l’amour et pour la foi » et devient victime de sa maladie.

Dirigés sous l’œil pertinent de Josiane Pinson, connue pour maîtriser avec talent l’art de mettre en scène des vies ayant existé, Marie-Bénédicte Roy et Laurent Charpentier nous offrent cette biographie avec une grande générosité de jeu, se retrouvant autant dans la finesse des raisonnements philosophiques que dans les situations explosantes. Deux personnages au plateau nous racontent l’histoire d’une femme, vivant seule, mais avec tous ses démons dans sa tête. L’histoire d’une artiste perdue et qui plonge au fond de sa perte, dans la grande Histoire traversant la Seconde Guerre mondiale. Dans sa solitude, le personnage de Séraphine nous rappelle ces moments où l’on se construit des « remparts pour se protéger du monde ». Où chacune de nos créations est une enfant qui existe comme « un art qui dit l’ineffable ».

« Ma Séraphine » est une pièce touchante évidemment, engagée forcément. Elle nous rappelle que nous avons toujours une part de folie pouvant nous faire sombrer comme nous faire créer des œuvres magistrales. Peut-être avons-nous tous et toutes une Séraphine en nous, qui est la nôtre, et que nous appellerions « Ma Séraphine ».

Maëlle NOUGARET

« Ma Séraphine », de Patrice Trigano, mise en scène : Josiane Pinson, avec Marie-Bénédicte Roy et Laurent Charpentier. Création sonore : Stéphane Corbin. Lumière : Anne Bigou. Scénographie : Edouard Dossetto. Du 7 au 29 juillet 2023 à 18 h 35 (Relâches les mardis 11, 18 et 25) à l’Espace Roseau Teinturiers – 45, rue des Teinturiers dans le cadre du Festival Off, Avignon. Durée : 1 h 20. Réservations : https://espaceroseauteinturiers.fr/off-2023/ ou 04 84 51 26 00.

Photo : Pierre FRANÇOIS.