Théâtre : « Certaines n’avaient jamais vu la mer », de Julie Otsuka au théâtre Essaïon, à Paris.

Un Aller Sans Retour…

D’après le magnifique livre de l’Américaine Julie Otsuka, inspiré de la vie de ses grands- parents et ayant obtenu le Pen Faulkner Award et le prix Femina étranger en 2012, nous est proposée une pièce, pur bijou de poésie dramatique teintée de touches humoristiques et d’autodérision incarnant, à travers le récit de ces femmes héroïnes sacrifiées, de la pudeur et une sublime politesse du désespoir. Nous devons cette attachante adaptation à l’heureuse et fructueuse collaboration de Béatrice Vincent, l’une des deux interprètes et instigatrice du projet, à Carine Chichereau, traductrice très inspirée, et à Delphine Augereau qui met en scène avec une force pleine de délicatesse ce récit incandescent. Nous sommes au début du XXe siècle, de très jeunes Japonaises embarquent pour une longue traversée vers San Francisco afin d’y épouser des hommes qu’elles n’ont vus qu’en photo. Les horribles conditions du voyage en cale sont effacées par l’excitation de la nouvelle vie promise qu’on leur a décrite comme idyllique. Mais une fois arrivées, les désillusions s’enchaînent et elles s’aperçoivent qu’elles ont été cruellement trompées. Cette poignante histoire, écrite à la première personne du pluriel, nous est contée par deux comédiennes remarquables qui, avec une authenticité stupéfiante, nous font partager le destin de ces femmes symboliquement immolées et nous livrent aussi un message universel, celui de tous les êtres humains qui espèrent, à travers des migrations incertaines et périlleuses, atteindre un Eldorado hypothétique. La très charismatique Béatrice Vincent est accompagnée sur scène par la captivante Sandrine Briard ; elles prêtent leurs voix chaleureuses et leurs corps expressifs aux témoignages bouleversants. Ce sont de vraies et grandes Passeuses qui nous embarquent pour un voyage spirituel dont on ne sort pas indemne…

SIDONIE

« Certaines n’avaient jamais vu la mer », de Julie Otsuka. Traduction : Carine Chichereau. Avec Sandrine Briard, Béatrice Vincent. Regard extérieur : Delphine Augereau. Scénographie : Sophie Piegelin. Mercredi à 19 heures jusqu’au 5 juillet au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24, rue du Renard), 75004, Paris. Tél. 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1006_certaines-navaient-jamais-vu-la-mer.html. Métro : Hôtel-de-Ville, Rambuteau, Châtelet.

