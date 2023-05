Théâtre : « Rosemary Lovelace », de Marie Charlet et Frantz Morel A L’Huissier au Théâtre Montmartre Galabru, à Paris.

Kitch délirant.

Dans un style familier, mais sans vulgarité, l’ambiance montmartroise est caricaturée, mais sans être brocardée par une comédienne et sa pianiste. Leur spectacle, inspiré du cabaret, effectue d’incessants va-et-vient entre une trame tantôt racontée, tantôt illustrée, et les chansons osées – pour l’époque – qu’elle relie. On est au confluent du genre kitch propre aux romans à l’eau de rose et de la libération sexuelle vue sous l’angle des chansons des années folles jusqu’à la décennie qui suit. Le tout au second degré, bien entendu. Le spectacle nous emmène de rebondissement en rebondissement et, même si le caractère des deux personnages est bien défini dès le départ, on se laisse régulièrement – et avec plaisir – surprendre.

Pierre FRANÇOIS

« Rosemary Lovelace », de Marie Charlet et Frantz Morel A L’Huissier. Avec Marie Charlet et, plutôt au piano, Anne Cadilhac. Mise en scène : Frantz Morel A L’Huissier. Mise en corps : Philippe Bonhommeau. Arrangements : Emmanuel Dubus. Scénographie : Agathe de Louvigny. Lumières : Elsa Leforestier. Costume : Nicolas Richard. Perruque : Gérard Morel A L’Huissier. Création Maquillage : Emeline Oliver. Lundi à 19 h 30 jusqu’au 29 mai au Théâtre Montmartre Galabru, 4, rue de l’Armée d’Orient, 75018, Paris, tél. 01 42 23 15 85, marina@theatregalabru.com, tmg75018@gmail.com. Métro Blanche ou Abbesses.

Photo : Pierre François.