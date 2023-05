Théâtre : « Amnesia », de et mis en scène par Sarah M. au théâtre de La Tempête, à Paris.

Ben Barka.

Le titre de la pièce a-t-il un rapport avec le nom de la célèbre boîte de nuit de Rabat au temps du roi Hassan II ? On l’ignore. Ce qui est sûr, par contre, c’est que connaître l’affaire Ben Barka donne les clefs de toute l’intrigue. Et que, même si l’on a oublié les lunettes permettant de déchiffrer les surtitres lorsque les dialogues sont en arabe, l’on n’échappe pas à l’atmosphère de mystère et de dissimulation, de passion et d’hypocrisie qui émane du plateau.

L’incarnation des personnages est parfaite : dès la première seconde, on croit complètement à chacun d’eux, au-delà de l’interrogation que peut susciter ce qui se révèle être un rituel en scène d’exposition. Les lumières sont très soignées, même si elles sacrifient à la mode consistant à jouer dans la pénombre, ce qui en l’occurrence a du sens puisque l’on parle ici de la face sombre d’un règne. On est littéralement pris, enveloppé, dans l’atmosphère particulière créée par la mise en scène, et ce, du début jusqu’à la fin. Le rythme est bien maîtrisé, qui ne nous laisse pas voir le temps passer. Une belle place est faite aux femmes et à leur engagement, volontaire ou non, accepté ou non, qui vient en contraste avec un monde masculin entièrement binaire.

Pierre FRANÇOIS

« Amnesia », de et mis en scène par Sarah M. Avec Sofiane Bennani, Julien Breda, Hayet Darwich, Hnia El Amrani, Sarah M., Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. Dramaturgie : Zelda Bourquin. Scénographie : Salma Bordes. Son : Matin Poncet. Lumières : Guillaume Tesson. Costumes : Léa Gadbois Lamer. Traduction : Yto Regragui, Mina Rachid. Du mardi au samedi à 20 h h 30, dimanche à 16 h 30 jusqu’au 21 mai au théâtre de La Tempête, Cartoucherie, route du champ de manœuvre, 75012, Paris, tél. 01 43 28 36 36, www.la-tempete.fr. Métro Château-de-Vincennes pius bus 112 ou navette.

Photo : Pierre François.