Livres : « Faim de vie », de Patrice Obert, aux éditions La Lampe de chevet.

Relations humaines.

Chez holybuzz.com, on aime bien Patrice Obert. En effet, le chrétien de gauche – une espèce d’autant plus précieuse qu’elle est en voie de disparition – et président de l’association « Écritures et spiritualités »* est doublé d’un véritable homme de plume.

Il a la bonne idée d’écrire des nouvelles, ce genre en phase avec une époque impatiente et zappeuse. La dernière cuvée – « Faim de vie » – est d’une bonne facture : rythme sans mollesse, récit tenant l’équilibre entre synthèse et détails vivants, chutes soignées… À travers la mention d’un hommage ou de l’actualité d’un sujet traité il y a pourtant des années, il se laisse aussi deviner.

La constante qui unit toutes ces nouvelles est le contexte de la région parisienne et la description des relations. Relations de hasard ou au long cours, de rêverie ou sensuelle, avec toutes les nuances qui peuvent se glisser entre ces bornes. Une femme qui voit sa fille grandir, un homme qui remarque les ongles bien faits de sa voisine de RER, deux âmes aussi perdues que sincères qui cherchent à s’encanailler, le travail comme lieu de déshumanisation… Les portraits sont précis et crédibles, de même que l’évolution des situations.

Se rendait-il compte, lui qui évoque si volontiers les transports en commun dans ses récits, qu’il a écrit là une excellente lecture de trajet, nettement plus enrichissante que les écrans qui y ont remplacé les revues ?

Pierre FRANÇOIS

« Faim de vie », de Patrice Obert, aux éditions La Lampe de chevet, 74, rue Rodin, 83270, Saint-Cyr sur Mer, lalampedechevet@free.fr, http://editionlalampe.free.fr/. 160 pages, ISBN 978-2-918951-85-8, 16 €.

www.patriceobert.fr, patrice.obert22@gmail.com.

*www.ecrituresetspiritualités.fr.