Théâtre : « Partez devant, je vous rejoins », de Sarah Salmona au Théâtre de la Croisée des chemins, à Paris.

Les handicapés aussi ont du caractère.

Adapté de son récit autobiographique, Sarah Salmona nous offre un spectacle aussi drôle que bouleversant avec une autodérision jouissive pleine d’émotion, de poésie et de clins d’œil coquins… Diagnostiquée myopathe depuis l’âge de trois ans, devenue professeure de français, elle décide de vivre intensément et de nous livrer un témoignage réaliste et touchant sur son quotidien et les moments marquants de son existence, rythmés par ses coups de cœur, ses révoltes, ses combats pour obtenir un fauteuil électrique ou quitter ses parents afin d’avoir son chez-soi, bien à Elle ! Et puis, elle veut devenir enfin une Vraie Femme, ne plus être la gentille amie ou la confidente qui vit par procuration les aventures de ses copines délurées. Ses confidences sur son attirance pour le sexe opposé, ses désirs et ses aspirations pour trouver un amoureux sont de petits bijoux de sensibilité, de sensualité, de déceptions touchantes, de décalages émouvants, sans aucun pathos, avec une dérision bienveillante. On rit beaucoup avec tendresse et complicité ! Un grand bravo au comédien et musicien, Julien Paris, « ange gardien » qui accompagne Sarah au piano, compositeur de l’ambiance musicale des plus réussies et qui joue avec talent, clownerie et bonheur les personnages qu’elle rencontre… À noter la très belle animation sur un grand tableau-écran, créée par Marine Laclotte qui illustre avec tact et subtilité la vie animée et rêvée de notre magnifique héroïne. Une extraordinaire leçon de vie, une invitation à la conquête de soi, à s’accepter sans renoncement. Qu’on soit en fauteuil ou sur ses deux jambes, ce spectacle touche aux questions essentielles et universelles, notamment celle de l’importance d’être ensemble et de s’aimer au-delà des différences… Et on en ressort plus que jamais debout ! À venir applaudir avec enthousiasme et en famille tant le thème fait grandir…

SIDONIE

« Partez devant, je vous rejoins », de Sarah Salmona. Avec : Sarah Salmona, Julian Paris. Mise en scène : Stephane Deleau. Jeudi et vendredi à 19 heures jusqu’au 30 juin au Théâtre de la Croisée des chemins, salle Belleville, 120 bis, rue Haxo, 75019, Paris, métro Télégraphe, Saint-Fargeau, tram Porte des Lilas, tél. 01 42 19 93 63, https://www.theatrelacroiseedeschemins.com/spectacles/partez-devant%2C-je-vous-rejoins. Puis à Avignon du 7 au 29 juillet au Théâtre du tremplin.