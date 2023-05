Théâtre : « Le Journal d’un fou », de Nicolas Gogol au Studio Hébertot, à Paris.

Folie Transcendantale.

Écrit en 1845, « Le Journal d’un Fou » est l’une des œuvres les plus marquantes de Nicolaï Gogol. Ce délire poétique est en effet intemporel. C’est l’histoire extraordinaire d’un modeste fonctionnaire ordinaire de Saint-Pétersbourg qui se confie dans son journal intime. Il a 42 ans et tombe amoureux de Sophie, la fille de son patron sans aucune réciprocité. Les premiers signes de folie ne tardent pas à apparaître : il se met à espionner les discussions puis les écrits de Medji, la chienne de son amoureuse qui correspond avec un autre canidé Fidèle. Il perd alors tout rapport à la réalité jusqu’à se prendre pour le roi d’Espagne, Ferdinand VIII. Emmené dans un asile psychiatrique, il se croit arrivé dans son royaume !

Le travail magistral du metteur en scène Bruno Dairou est un véritable ouvrage d’orfèvrerie tant il taille avec finesse et subtilité un costume sur mesure au joyau Antoine Robinet ! leur interaction avec l’auteur fait frissonner d’émotions tragicomiques où le délire et l’absurde apothéosent la réalité psychique fort complexe du héros. Interprété de façon exceptionnelle par un comédien, véritable bijou, être de lumière, habité de façon si intense, authentique et foudroyante que le public captivé retient son souffle avec admiration. Un spectacle hypnotique dont on sort bouleversé ; à ne manquer sous aucun prétexte…

SIDONIE

« Le Journal d’un fou », de Nicolas Gogol. Adapté par Compagnie des Perspectives, d’après la traduction originale de Louis Viardot (Les Mémoires d’un Fou, 1845). Mise en scène : Bruno Dairou. Avec Antoine Robinet. Le vendredi à 21 heures et le dimanche à 15 heures jusqu’au 28 mai au Studio Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles, 75017 Paris. Métro : Rome, Villiers. Tél. 01 42 93 13 04, contact@studiohebertot.com, https://studiohebertot.com/spectacles/le-journal-dun-fou/.