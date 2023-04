Théâtre : « L’Avare », de Molière, mis en scène par Olivier Lopez, en tournée.

Étonnamment actuel.

« L’Avare » est d’une actualité époustouflante, telle est la première leçon que l’on retient après avoir vu la mise en scène d’Olivier Lopez. Non seulement parce que certains costumes sont contemporains, mais aussi grâce à une scénographie minimaliste et très astucieuse dont l’accessoire presque vivant est… un rideau. La table et les fauteuils ne sont, quant à eux, que les lieux du champ de bataille verbal.

Deux faits paradoxaux frappent : tous les comédiens sont complètement dans leurs rôles et, cependant, Harpagon – l’importance de son texte y pousse inexorablement – vampirise ses partenaires, comme si la mort annoncée de son idéal de vie (assez compréhensible : veuf, il cherche désormais une sécurité ailleurs que dans une affection qui peut disparaître) devait être précédée d’une agonie tumultueuse. Ce dernier est d’autant plus crédible que loin de se montrer ridicule, il fait preuve d’une personnalité plutôt banale.

En tant que spectateur, on est emporté dans ce maelström, cette course haletante à la catastrophe. Catastrophe qui n’est tragique que pour le principal intéressé, tandis que les spectateurs – y compris les collégiens, pourtant peu familiers des codes théâtraux – apprécient l’humour qui se dégage d’un jeu dynamique. Sans compter le fait que le bonheur manifeste que les comédiens ont à jouer se transmet à la salle.

Pierre FRANÇOIS

« L’Avare », de Molière. Avec Olivier Broche, Gabriel Giullotte, Margaux Vesque, Romain Guilbert, Noa Landon, Olivier Lopez, Annie Pican, Stéphane Fauvel, Marine Huet, Simon Ottavi. Mise en scène : Olivier Lopez. Lumières et son : Louis Sady. Costumes : Angela Seraline, Laëtitia Pasquet, Bruno Lepidi.

Les 11, 12, 13 et 14 avril 2023 au Studio 24 à Caen ; 27 avril au 3T de Châtellerault ; 5 mai à la Manekine de Pont-Sainte-Maxence ; 11 mai au Théâtre d’Abbeville ; 17 novembre à la Halle ô grains de Bayeux ; 21 et 22 novembre au Théâtre de la ville à Saint-Lô ; 29 et 30 novembre au Kinneksbond de Mamer (Luxembourg) ; 13 et 14 décembre au Théâtre de l’Hôtel-de-ville du Havre ; le 16 février 2024 au Carré de Château-Gontier ; les 13 et 14 mai au Théâtre de la ville à Montélimar ; les 15 et 16 mai au Théâtre des halles à Avignon ; le 17 mai au Théâtre du Briançonnais à Briançon…

Photo : Pierre François, et d’autres sur https://www.instagram.com/p/CqvKE5qoOFN/