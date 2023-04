Livres : « Traité sur l’intolérance », de Richard Malka aux éditions Grasset.

Filiation vénérable.

Le « Traité sur l’intolérance » fait évidemment référence à l’œuvre de Voltaire, court plaidoyer de 213 pages (de l’époque, 1763) qui explore les fondements du christianisme pour montrer combien l’Évangile comme l’Ancien Testament sont contraires à toute idée d’intolérance.

Ce que Richard Malka publie en 2023 est la transcription de sa plaidoirie devant la Cour d’appel de Paris dans le procès des assassins de Charlie Hebdo, qui se tenait dans la salle Voltaire. Il y montre comment l’intolérance est étrangère à l’esprit de l’Islam, ce qui interdit aux auteurs du massacre de se prévaloir d’un quelconque motif sacré.

Le style de ces 95 pages d’une logique imparable est vif et très documenté. Ce serait donc une erreur de penser que la brièveté de l’ouvrage va permettre une lecture rapide, car la concision dans la contextualisation des faits oblige à des pauses si l’on veut rester imprégné des nombreuses références historiques et culturelles. D’une certaine façon, cet ouvrage est une introduction à la connaissance des différents courants de l’Islam – et de leur influence inversement proportionnelle à leur importance puisque comme d’habitude, ce sont les sectes qui font le plus parler d’elles – qui a l’humilité d’orienter le lecteur vers des ouvrages plus complets, dans lesquels il explique avoir puisé.

Ce livre, malgré son épaisseur modeste, fait partie de ceux qu’il faut garder en vue de relectures régulières.

Pierre FRANÇOIS

« Traité sur l’intolérance », de Richard Malka aux éditions Grasset. 95 pages, 12,50 €, ISBN 978 2 246 83085 6