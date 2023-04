Théâtre : « Rembrandt sous l’escalier », de Barbara Lecompte à l’Essaïon, à Paris.

Trajectoires parallèles.

Quel bonheur d’assister à un spectacle aussi remarquable que ce « Rembrandt sous l’escalier » qui nous fait vibrer d’émotions esthétiques, plastiques et textuelles ! Barbara Lecompte, auteure et historienne de l’art, nous livre un récit somptueux, basé sur des faits réels, à partir de l’évocation du tableau « Le Philosophe en méditation », exposé au musée du Louvre. À travers un dialogue rythmé, puissant, authentique et sans concession entre Rembrandt, jeune peintre fougueux, et son père, Harmen, vieux sage, son complice et son double, se déroulent quarante ans de la vie du peintre. Le mythe biblique de Tobie inspire le tableau, car, comme dans un miroir référentiel, leurs deux Pères sont aveugles. Et même après la mort de Harmen, la conversation perdure ; l’âme et l’esprit de son si cher ascendant continue de l’habiter. Vers la moitié du XVIIe siècle, Rembrandt devient un génie adulé puis décrié. Il connaît aussi des drames et des exaltations personnels : trois enfants morts, la joie de la naissance de son fils Titus, le décès de sa femme chérie Saskia, puis la rencontre de son amoureuse Henrijke, muse qui lui inspirera Bethsabée… Les trois interprètes de cette magnifique, voire envoûtante pièce, sont extraordinaires d’intensité dramatique : que ce soit Christophe Delessart en Rembrandt majestueux et touchant, Éric Belkheir en Harmen profond et authentique ou la sublime Consuelo Lepauw qui accompagne à merveille, au violon mélodieux, tout le spectacle et qui joue avec grâce et subtilité les compagnes d’un Rembrandt amoureux. Un merveilleux moment à venir partager en famille et entre amis…

SIDONIE

« Rembrandt sous l’escalier », de Barbara Lecompte. Avec Eric Belkheir, Christophe Delessart, Consuelo Lepauw (violon). Mise en scène : Elsa Saladin. Jeudi à 19 heures jusqu’au 8 juin à l’Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard), 75004, Paris. Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet. https://www.essaion-theatre.com/spectacle/990_rembrandt-sous-lescalier.html. Réservations : 01 42 78 46 42 ou essaionreservations@gmail.com. Site de la compagnie : https://etoileetcie.fr/

Photo : Laetitia Piccarreta.