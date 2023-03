Théâtre : « Drôle de genre », de Jade-Rose Parker au théâtre Antoine, à Paris.

Castigat ridendo mores.

Jade-Rose Parker, jeune artiste aux multiples talents : auteur-compositeur, scénariste, dramaturge… signe cette joyeuse comédie de boulevard dans laquelle elle interprète avec brio Louise, la fille adoptive du couple, protagoniste de « Drôle de Genre » particulièrement d’actualité !

Carla et François forment un ménage heureux depuis 30 ans. Mais cette belle harmonie vacille lorsque l’épouse dévouée et aimante va ouvrir le courrier émanant du laboratoire d’analyses médicales… lui révélant une pathologie pour le moins surprenante !!!

Et là démarre un désopilant vaudeville où l’amant caché dans le placard est remplacé par une « mutation intime » des plus inattendues… Surtout quand François, mari aux mœurs viriles traditionnelles, y est personnellement confronté ! Les répliques fusent alors comme des scuds pour le plus grand bonheur d’un public surchauffé qui n’hésite pas à prendre parti pour l’authenticité d’Être avant tout soi-même, peu importe le qu’en dira-t-on !

Puis, quand Louise débarque, leur annonçant être enceinte du candidat opposé à son père, en pleine campagne électorale, François chancelle… d’autant qu’elle en rajoute en désirant retrouver ses parents biologiques… Au-delà du traitement hilarant et grand-guignolesque du sujet, le thème émergent et fort de cette pièce est incontestablement celui de la quête de son identité profonde, chère à Socrate et qui prend une dimension tout à fait brulante à notre époque… À noter la prestation éblouissante de Victoria Abril qui danse et joue de façon sublime. Lionel Astier tient tête avec maestria face à cette tornade d’énergie fort élégante. Un spectacle joyeux qui donne aussi à réfléchir…

SIDONIE

« Drôle de genre », de Jade-Rose Parker. Avec Victoria Abril, Lionnel Astier, Axel Huet, Jade-Rose Parker. Mise en scène : Jérémie Lippmann. Du mardi au samedi à 21 heures jusqu’au 13 mai (relâches exceptionnelles les 4, 11 et 18 avril) au théâtre Antoine, 14, boulevard de Strasbourg, 75010, Paris, billetterie@theatre-antoine.com, réservations : 01 42 08 77 71 du lundi au samedi de 11 heures à 19 heures, le dimanche de 11 heures à 17 heures. https://www.theatre-antoine.com/drole-de-genre

Photo : Fabienne Rappeneau.