Livres : « Debout ensemble, la troupe hors norme des Mange-cafard », de Laurent Poncelet aux éditions Nouvelle cité, collections Vie des hommes.

Édifiant.

« Debout ensemble » se lit aussi facilement qu’un roman de gare, mais dit ou suggère des idées bien plus essentielles. Écrit à la première personne, c’est le témoignage d’une vocation théâtrale. Le mot n’est pas trop fort. En effet, celui auquel l’on proposait un travail scientifique intéressant s’est retrouvé un jour au pied du mur pour déterminer le sens à donner à son avenir.

Le style oral de l’écriture dénote l’homme de théâtre, d’autant plus habitué à insuffler dans ses textes la vie qui surgit de la spontanéité qu’il part toujours des témoignages des gens, de préférence ceux que l’on oublie de regarder. Il fait d’ailleurs partie du réseau de théâtre action*, au point qu’il en est le responsable à Grenoble**.

Si l’auteur témoigne de ses choix, il partage aussi largement ses émerveillements devant les capacités de personnes marginalisées. Le nom de la troupe qu’il dirige témoigne de l’inventivité paradoxale de ces dernières : à l’issue d’une consultation, c’est « Mange-cafard » qui a été choisi. Parce que leur travail en atelier théâtral les aide à retrouver de l’optimisme. Ce serait néanmoins un contresens de confondre le théâtre action avec l’art thérapie : ce dernier utilise l’art comme un moyen pour soulager tandis que le théâtre action a pour but de présenter une pièce possédant une réelle qualité artistique tout en favorisant la réflexion du public.

Le livre a ceci d’agréable qu’il se centre sur les Mange-cafard, faisant l’impasse sur les actions de Laurent Poncelet à l’international. On retient alors certes l’histoire – ou plutôt les histoires – de cette troupe hors norme, mais bien plus la façon dont des caractères se révèlent à l’occasion des exigences artistiques et la manière dont les protagonistes s’étonnent presque d’avoir vaincu les obstacles les séparant de la représentation publique.

Bien sûr, cette aventure a des partenaires, au premier rang desquels le Secours catholique, mais quelle structure n’en a pas ? La différence, c’est qu’ici tous ont pris à bras-le-corps les difficultés au lieu de chercher à les éviter. Bref, ce n’est rien de dire que ce livre est revigorant.

Pierre FRANÇOIS

« Debout ensemble, la troupe hors norme des Mange-cafard », de Laurent Poncelet. 168 pages, 19 €, collections Vie des hommes, ISBN 9782375822784. Éditions Nouvelle cité.

*pour une description du théâtre action, qui est un mouvement international de l’espace francophone né dans les années 70, on peut consulter : https://www.globenet.org/archives/web/2006/www.globenet.org/horizon-local/astm/170thea.html, https://culture.uliege.be/jcms/c_38770/fr/le-theatre-action-expression-des-minorites, https://theatreaction.ca/a-propos/, https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2002-1-page-21.htm.

**http://www.fita-rhonealpes.fr/