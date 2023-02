Une ôde chantée sur une île enchantée.

« Si c’est votre art, très cher père, qui a jeté les flots furieux en ce délire, apaisez-les ! (…) Que n’étais-je un dieu tout-puissant : j’eusse abîmé l’océan dans la terre au lieu de le laisser engloutir de la sorte un si brave navire et sa cargaison d’âmes ! » (Miranda, Acte 1, Scène 2).

Monter et jouer La Tempête de William Shakespeare sur le plateau du Théâtre de la Huchette, voilà déjà une intrigue particulière. Et la réussite du travail scénique d’Emmanuel Besnault en brille d’autant plus. Son univers artistique déclare un amour sincère envers l’esthétisme des tableaux scéniques. En effet, après l’avoir constaté avec son approche de Fantasio, comédie d’Alfred de Musset, qu’il met en scène avec la compagnie L’éternel Été, la mise en scène de La Tempête le confirme.

Pour incarner les nombreux personnages, Ethan Oliel, Marion Préïté et Jérôme Pradon forment un triangle d’interprétation dont les talents et les sensibilités sont d’une complémentarité bluffante. Les mots résonnent, les images apparaissent. L’imaginaire du public est honoré. Les personnages se répondent de manière mélodique. Qu’elles soient chantées ou non, voilà l’attrait des répliques.

La Tempête est une des pièces témoins de l’alliance que William Shakespeare a faite avec les dénouements heureux. Passant, dans une seule intrigue, de la tragédie à la comédie romanesque.

C’est sur l’île enchantée d’un magicien que La Tempête offre un rapprochement familial, des déclarations d’amour dignes des plus grandes scènes du théâtre classique, ainsi que la réflexion personnelle sur la nature de nos actes, et de leurs conséquences. L’occasion de (re)découvrir une pièce qui diffère de ses semblables dans l’œuvre complète shakespearienne.

Maëlle Nougaret.

« La Tempête » , Mise en scène par Emmanuel Besnault. Avec Ethan Oliel, Marion Préïté et Jérôme Pradon. Assistante mise en scène : Cindy Briand. Régie : Yves Thuillier. Du Mardi au Samedi à 21h au Théâtre de la Huchette. 23 rue de la Huchette, 75005, Paris. Téléphone : 01 43 26 38 99, https://www.theatre-huchette.com/la-tempete/