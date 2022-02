« Le Tartuffe ou l’Imposteur », de Molière.

Réussi.

Un « Tartuffe » actualisé, cela court les rues. Était-il vraiment besoin d’ajouter des chants chorals de plusieurs époques, du grégorien au gospel*, pour faire comprendre que les faux dévots ont existé et existeront pour les siècles des siècles, amen ? Bof. Cela n’ajoute ni ne retire quoi que ce soit au talent des comédiens, ce qui est le principal.

Le parti pris de la mise en scène a été – et c’est très réussi – de mettre au centre des débats deux femmes : la servante Dorine en début de pièce, puis l’épouse Elmire. Toutes deux assurent parfaitement leurs rôles, les rendent tout à la fois crédibles et comiques (la scène de la table est particulièrement réussie, bien plus que celle du « pauvre homme »). Les rôles masculins – y compris Tartuffe – ne jouent plus que les utilités et cela fonctionne bien. Cette mise en scène montre combien Molière était en avance sur son temps.

Pierre FRANÇOIS

Mise en scène : Yves Beaunesne. Avec : Nicolas Avinée, Noémie Gantier, Vincent Minne, Johanna Bonnet, Léonard Berthet-Rivière, Victoria Lewuillon, Benjamin Gazzeri-Guillet, Maria-Leena Junker, Maximin Marchand. Claviers : Hughes Maréchal. Dramaturgie : Marion Bernède. Scénographie : Damien Caille-Perret. Lumières : César Godefroy . Création musicale : Camille Rocailleux . Création costumes : Jean-Daniel Vuillermoz . Assistantes à la mise en scène : Pauline Buffet et Louise d'Ostuni . Chef de chant : Hughes Maréchal.

*Il y a un anachronisme à faire chanter du gospel, qui fut une époque de libération spirituelle pour la communauté afro-américaine alors que les télévangélistes actuels se sont depuis longtemps mis au goût du jour, du point de vue musical (https://www.youtube.com/watch?v=RjYy4ifp7tg), théologique (https://lafree.ch/federation/qu-est-ce-que-la-theologie-de-la-prosperite) et commercial (https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/2013/05/04/un-televangeliste-americain-rouen-une-venue-qui-fait-debat-245929.html).

