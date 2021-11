Théâtre : « La Honte », de François Hien au Théâtre de Belleville, à Paris.

« La Honte ». Il y a celle qui a honte sans savoir trop bien de quoi ni pourquoi et il y a celui qui sait de quoi et pourquoi il a honte. Ils se succèdent, sans l’avoir cherché. Le passage de relais se produit lors d’un moment intime, bien trop intime pour elle, à ne pas manquer pour lui.

Elle est étudiante, il est son directeur de thèse. Tous deux sont auditionnés par une commission de discipline. Chacun a vécu l’événement différemment – c’est le moins que l’on puisse dire – et chaque membre de la commission – un homme et une femme – chargé de recueillir leurs dires arrive avec son bagage psychologique et son opinion. Une opinion qui transparaît à travers les questions posées aux intéressés.

Cette pièce est très réussie à plusieurs titres.

Les atmosphères des différents moments sont parfaitement restituées : la soirée qui dérape, précise et pudique ; les interrogatoires, crus et orientés ; les dialogues entre les membres de la commission, d’un surréalisme qui confine au comique.

Par ailleurs, les dialogues préfèrent une sincérité parfois dérangeante aux clichés. De ce fait, la pièce ne sombre ni dans le pathos ni dans le sermon militant.

Enfin, il y a le jeu des comédiens, parfaitement incarnés alors que portant quelques artifices – tel le recours à l’aparté pour exprimer les pensées intimes – sont utilisés.

Il n’y a que la musicienne dont on se demande au début ce qu’elle fait là avant de comprendre qu’elle exprime la déchirure, une déchirure qui ne peut se résumer à des mots.

Pierre FRANÇOIS

« La Honte », de François Hien. Avec John Arnold, Yannik Landrein, Noémie Pasteger, Pauline Sales. Musique : Rita Pradinas. Mise en scène : Jean-Christophe Blondel. Lundi et mardi à 21 h 15, dimanche à 20 heures jusqu’au 30 novembre au Théâtre de Belleville16, passage Piver 75011 Paris, métro Goncourt, Belleville, tél. 01 48 06 72 34, https://www.theatredebelleville.com/programmation/la-honte