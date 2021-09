Théâtre : « Les petites filles modèles », d’après la comtesse de Ségur, mise en scène par Rébecca Stella au Lucernaire, à Paris.

Actualisées.

« Les petites filles modèles » qui se joue au Lucernaire est une adaptation du roman de la comtesse de Ségur. Certes, Mme de Rosbourg et sa fille y sont remplacées par un précepteur soupirant de Mme de Fleurville et c’est Mme Fichini qui prend l’initiative de se séparer de Sophie ; mais l’esprit est bien là, et surtout bien adapté aux mœurs de notre époque.

Ce qui est également bien présent, c’est un style qui oscille entre la comédie musicale – Mme Fichini joue très bien du violon et tout le monde chante régulièrement – et la parodie de sorte que les rires sont fréquents dans le public.

La modernité des principes éducatifs de la comtesse de Ségur est mise en relief tant à travers les thèmes traités (rapport à la nature, maltraitance, absence de père, accueil de l’étranger, éducation par et à l’empathie) que le décor et les costumes qui, mélangeant les références au passé et au présent, deviennent intemporels.

Le rythme est régulier et plutôt enlevé, sans accroc. Les personnages (comme dans beaucoup de spectacles pour le jeune public) ne sont pas là pour que l’on y croie, mais pour que l’on croie à ce qui leur arrive, et c’est bien le cas. Le style, tantôt musical et tantôt parodique, permet de donner une constante légèreté aux propos, même quand ils sont graves.

On a là une pièce parfaitement adaptée au jeune public et ce dernier le confirme bien à travers ses réactions…

Pierre FRANÇOIS

« Les petites filles modèles », d’après la comtesse de Ségur. Avec Amélie Saimpont ou Charlotte Popon, Sarah Fuentes, Claire-Marie Bronx, Raphaël Poli. Mise en scène : Rébecca Stella. Lumières et scénographie : Mathieu Courtaillier. Illustration, animation : Sabine Allard. Costumes : Alice Touvet. Musique : Claire-Marie Bronx. Mercredi et samedi à 15 heures, dimanche à 11 heures, du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires jusqu’au 21 novembre, au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-champs, 75006 Paris, réservations : 01 45 44 57 34, http://www.lucernaire.fr/theatre/3905-les-petites-filles-modeles.html.

Puis, du 14 au 30 décembre à l’Espace Paris plaine, 13, avenue du général Guillaumat, 75015 Paris les mercredis et samedis ainsi que du lundi au dimanche pendant les vacances scolaires, tél. 01 40 43 01 82, courriel : espaceparisplaine@wanadoo.fr.

Photo : Pierre François.