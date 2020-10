Musique : «Opérapiécé».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

Délicieux cocktail transformé en Opéra

Entremêlé de ritournelles d’apparat,

Avec les paroles qu’on change au cas par cas

Du conte moderne et cruel pour petits rats

Qui dansent, chantent et se démènent avec fracas

Réjouissant. Ce ravissant patchwork de refrains

S’enchaîne en une trame qui glisse sans frein.

Le fil conducteur suit un logique chemin

Entre deux superbes voix et l’accordéon

Qui se double d’un violon, «Théâtre Essaïon».

Potion magique versée au creux de la main

Pour caresser nos oreilles de volupté.

«Amour, Amitié, Assedics», sur quoi compter ?

Les grands compositeurs

Et les récents auteurs ;

Classique et variété,

Belle diversité ;

Tout est à l’unisson,

Décor, costumes et son.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Spectacle d’humour musical de et avec Aurore Bouston, Marion Lépine. Mise en scène William Mesguich. Arrangements Louis Dunoyer. Accordéon Marion Buisset. (Paris, 13-06-2019, 19h30).