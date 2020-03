Théâtre : l’Académie des arts dramatiques de Chantilly, une école convaincante.

Ambiance positive.

Une nouvelle école de théâtre, il en naît régulièrement. Quelle est la particularité de celle de Chantilly ? D’une part, plus qu’une école, c’est une académie qui enseigne tous les aspects des arts de la scène, du mime au travail devant la caméra en passant par le théâtre en français ou en anglais, et on en oublie… D’autre part, c’est une école qui tient compte de la vie réelle : les professeurs sont tous des artistes en activité, les cours sont groupés sur deux jours et demi par semaine pour permettre aux élèves d’avoir un travail à côté, enfin ils sont dispensés à visée professionnelle comme amateur.

L’origine (pas si) lointaine de cette académie est en effet la création de l’Atelier Moz en 2011, qui était alors consacré aux amateurs. Et ce n’est qu’en 2018 que cette école, forte de son expérience, a créé une formation professionnelle sur trois ans. L’option prise a été de privilégier un effectif réduit pour pouvoir faire passer chaque élève à chaque cours, de leur offrir des espaces de répétition et de faire attention à préserver un bon esprit au sein du groupe. Du fait que l’académie est soutenue par l’Institut de France (qui fournit des locaux dans un monument historique), la mairie et le département, ces prestations peuvent être offertes pour un prix parfaitement compétitif.

Les élèves que l’on a pu voir devant la caméra, en cours de masque ou en train de répéter « Le Voyageur sans bagage » n’en sont donc qu’à leur seconde année d’enseignement, et pourtant déjà convaincants : on sent que chez la plupart tout est déjà en germe pour en faire de bons comédiens à l’aise autant sur un plateau de cinéma que sur une scène de théâtre.

En même temps que ce programme se poursuit avec des participations à différents festivals ou concours et que leurs professeurs, dont certains connus, leurs dispensent cours, cours de maître et aide pour trouver du travail, les auditions pour intégrer l’année à venir ont déjà commencé. Et la seule académie de théâtre de l’Oise a manifestement le vent en poupe.

Pierre FRANÇOIS

https://www.academieartsdramatiques.com/

Photo : Pierre François.