Musique : « Les Swinging poules » donnent leur nouvel opus à l’Essaïon, à Paris.

Folie douce.

« Les Swinging poules » est un bon divertissement musical. Le sous-titre – « chansons synchronisées » – dit bien de quoi il s’agit. Pour ceux qui ont eu la chance de voir leur premier spectacle, celui-ci est de la même veine tout en évitant le sentiment de répétition. Pour cette édition, elles se sont écartées des airs les plus connus (il en reste quand même quelques-uns, tel « La Biaiseuse » ou « Syracuse ») pour nous offrir des airs qui swingent bien.

Et quand elles ont trouvé que ce n’était pas assez, ces trois chanteuses lyriques – dont le CV va de la participation à l’ensemble vocal Accentus à la fréquentation des scènes de l’Opéra Bastille ou de l’auditorium de Radio France en passant par des premiers prix de chant lyrique ou de piano classique – se chargent elles-mêmes de donner une pulsation plus marquée à la mélodie, parfois aidées par leur arrangeur Emmanuel Martin.

La mise en scène est assurée par Flannan Obé et elle témoigne de l’esprit léger et cocasse de ce dernier, aussi à l’aise avec les notes qu’avec les répliques. Du coup, ce spectacle trouve son équilibre jouissif entre mélodie, douce folie et unité fantaisiste des textes et on n’est même pas étonné de voir le pianiste pousser la chanson tandis que les trois complices s’emparent de son instrument.

Certes, il n’y a pas de message philosophique de fond dans ce spectacle, mais cela tombe bien : on n’était pas venu pour se poser des questions existentielles mais bien pour rire de tout, à commencer par le comportement de nos compagnes.

Pierre FRANÇOIS

« Les Swinging poules », chansons synchronisées. Avec Florence Andrieu, Charlotte Baillot, Caroline Montier et, au piano, Philippe Brocard. Mise en scène : Flannan Obé. Jusqu’au 6 janvier 2020. Mercredis à 21 heures et jeudis à 21 h 30 jusqu’au 21 novembre, lundis et mardis à 21 heures jusqu’au 6 janvier ; relâches les 10, 17 et 24 et 31 décembre au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24, rue du Renard) 75004 Paris, métro Hôtel de Ville, Rambuteau. Tél. 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/spectacle/793_les-swinging-poules-se-jettent-a-leau.html. Photo : Pierre François.