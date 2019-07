Théâtre, festival d’Avignon : « Guerre, et si ça nous arrivait ? », de Janne Teller à Présence Pasteur, à Avignon.

Si actuel !

Impossible de traiter du sujet des migrations sans être taxé d'anti-évangélique ou de donneur de leçon. Dans cette pièce, rien que du factuel de la part d'une autrice particulièrement documentée sur le sujet. Et une inversion des rôles dont on espère qu'elle ne soit pas prémonitoire…

Janne Teller, qui a longtemps travaillé au HCR, sait de quoi elle parle lorsqu’elle écrit, en 2004, « Guerre, et si ça nous arrivait ? », qui évoque la montée des nationalismes en Europe et imagine que nous devions nous réfugier au Proche-Orient pour échapper à la famine et à la mort.

Aujourd’hui adapté au théâtre, ce texte bénéficie d’une mise en scène audacieuse et furieusement efficace : le public est dirigé vers le plateau avant qu’un rideau de scène translucide serve à la fois de barbelé pour l’empêcher de sortir et d’écran pour un récit en ombres colorées.

Les deux silhouettes projetées racontent la vie quotidienne de personnes dans un camp de réfugiés et la façon dont elle est vécue. Quant au public, il vit dans sa conscience l’interrogation « et si ça nous arrivait » jusqu’à ce que la pièce se conclue par une autre : « Mais quel est ton pays ? ».

On croit aussi totalement aux personnages qu’à la situation, c’est d’une efficacité rare au service d’une cause si actuelle…

Pierre FRANÇOIS

« Guerre, et si ça nous arrivait ? », de Janne Teller (éditions Les grandes personnes), trad. Laurence W. O. Larsen. Avec Claudine Bonhommeau et Marion Solange-Malenfant. Mise en scène : Laurent Maindon. Du 5 au 28 juillet 2019 au festival off d'Avignon, tous les jours à 10 heures (sauf relâches) théâtre Présence Pasteur, Espace Pasteur, 8, rue du pont Trouca, Avignon.