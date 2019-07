Poésie, théâtre, festival d’Avignon off : « Rock n’Drôle », de et par Cécile Laurençon, au « Sham’s Théâtre », à Avignon.

, par Béatrice Chaland.

Au « Sham’s Théâtre »,

On y folâtre

En « Rock’n Drôle »

Sans rock’n roll.

Elle chante les mal-aimées et les patraques

Réfugiées au fond du jardin de leur baraque ;

Et puis « l’homme idéa l»

Qu’a « rien dans le bocal »,

Zéro dans le futal.

« Elle essaie de voyager » en « suicides »

Et cherche la façon la plus torride

De s’ôter sa vie beaucoup trop aride.

Mais quel est le moyen le plus rapide

Sans sombrer dans les inventions sordides ?

Spectacle coulant de source limpide

Dans des vocalises aux couleurs fluides.

Moment agréable pour les timides

De tous poils. Les voix s’enflent et se dérident

En recettes pour ne plus faire un bide !

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

http://bclerideaurouge.free.fr

« Rock n’ Drôle », de et par Cécile Laurençon, au « Sham’s Théâtre », à Avignon. Arrangements :Damien Joëts. Piano : Eric Docet. Par la « Compagnie Article 52 » (Avignon, 03-07-2019, 13h00).