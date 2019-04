Humour musical, par Michelle AGSENE.

Au début du XXe siècle aux États-Unis les clients des échoppes de barbier avaient pour habitude de pousser la chansonnette en attendant leur tour. De là naquit le « barber shop music », un style reposant sur un chant en harmonie à quatre voix et a cappella. Toujours vivace aujourd’hui en Amérique. Le jubilatoire groupe vocal hexagonal Barber shop quartet l’a repris à son compte et magnifiquement adapté en français…

Nos quatre acrobates de la voix tombent dans la discorde théâtrale pour notre plus grand bonheur… La soprano revêche et ses trois acolytes : l’alto constamment émerveillée, le ténor pontifiant et un poil amidonné, le basse clown-doux rêveur partent ensemble à la dérive… et c’est désopilant. C’est un feu d’artifice vocal, ponctué de mimes, de bruitages drolatiques comme on en trouve dans les dessins animés, mené par des comédiens chanteurs totalement exceptionnels, ce qui est rare en France. Humour échevelé, émotion intense, sur des textes irrésistibles d’une écriture ciselée, c’est un travail jubilatoire de virtuoses. Un régal !

Sont ainsi à l’œuvre Bruno Buijtenhuijs (ça s’éternue…), le ténor qui est aussi l’auteur magistral des chansons. Mais aussi Marie-Cécile Robin-Heraud, la soprano hilarante qui vient de l’opéra, et ça s’entend merveilleusement.. Sans oublier France Turjman, l’alto désopilante, également douée. Et enfin Xavier Vilsek, basse et clown et mime… Celui-là est ébouriffant ! Il sait magnifiquement tout faire.

« Chapitre IV » par le Barber shop quartet, et tous les mardi à 19 h 45 au Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au Lard, 75004 Paris, métro Hôtel-de-Ville ou Rambuteau, tél. 01 42 78 46 42. Locations : Fnac –Carrefour- 0892683622 et points de vente habituels.