Théâtre : « Moule Robert », de Martin Bellemare au Théâtre de Belleville, à Paris.

Original et travaillé, par Clara.

Robert Moule est surveillant dans une école primaire du Québec. Dans l'exercice de son travail, une jeune élève lui tient tête et remet en doute son autorité. Tenue en échec, la petite effrontée se venge en l'accusant d'agression sexuelle. Alors, la vie de Robert Moule bascule.

L'intérêt de cette pièce n'est pas dans l'histoire, mais une mise en scène hyper-originale qui nous fait vivre les émotions et les questionnements de l’éducateur depuis l'intérieur de son cerveau. Chaque facette de sa personnalité complexe est incarnée par cinq acteurs de talents.

Robert Moule, un peu naïf, humaniste et qui croit en sa mission, se retrouve confronté à Robert Goule, père de la fillette, qui est son double en négatif : arriviste et parvenu, il croit qu'il peut tout se permettre dans la mesure où l'argent achète tout et ouvre toutes les portes.

La question fondamentale est de savoir ce que deviennent nos valeurs morales, notre éducation, nos idéaux, face au libéralisme, à l'ambition et au pouvoir. Comment le héros s'adaptera-t-il à cette société qui le méprise ?

Quelques expressions en québecois, mais compréhensibles, donnent un certain charme exotique à ce récit étonnant. Malgré quelques lenteurs de la mise en scène, on est emporté dans un univers curieux, inventif, moderne grâce à de belles lumières totalement maîtrisées et un univers musical très travaillé.

Un beau spectacle tout en émotions, loin du théâtre traditionnel. Une pépite de nouveauté et de fraîcheur qui ne peut pas laisser indifférent.

« Moule Robert », de Martin Bellemare (Dramaturges Éditeurs). Mise en scène : Benoît Di Marco. Avec : Nathalie Bitan, Benoît Di Marco, Laurent Lévy, François Macherey, Lola Roskis-Gingembre. Le lundi à 19 h 15, mardi à 21 h 15 et dimanche à 17 h 30 jusqu'au 30 avril au Théâtre de Belleville, 94, rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris, tél. 01 48 06 72 34,reservations@theatredebelleville.com, https://www.theatredebelleville.com/programmation/moule-robert

liens : https://universdesmots.weebly.com/martin-bellemare.html, https://www.theatredebelleville.com.