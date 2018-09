Monologue magnifique.

« Gervaise » est l’héroïne principale de « L’Assommoir » de Zola. La pièce du même nom relate quant à elle les épisodes directement liés à la vie de cette dernière. Laquelle, arrivée au bout du rouleau, se remémore son existence en commençant par les années les plus fastes. Ce faisant – et en s’écartant d’un récit chronologique – l’adaptatrice suit cette loi psychologique de ceux qui ont tout perdu, qui se souviennent d’abord des années fastes et contemplent comment ils sont allés d’échec en ratages pour arriver où ils en sont.

Le jeu est si parfait que l’on croit au personnage dès les premiers instants et ce jusqu’à la fin de ce monologue, ce qui est un tour de force quand on considère que la comédienne n’endosse que rarement d’autres personnages. Une musique vient soutenir l’action, mais est relativement inutile eu égard à la perfection de l’interprétation.

On est saisi par la force d’évocation de la comédienne qui n’utilise – et si peu – pour tout décor qu’une chaise et une vieille couverture. Que l’on ait lu ou non le roman est ici sans importance. Certes, on retrouve dans la pièce le vocabulaire et les tournures de Zola, mais on doit concéder que les transitions sont si bien soignées, le choix et l’ordre des épisodes si bien effectué que l’on est indiscutablement devant une nouvelle œuvre originale. Cette pièce mérite indiscutablement le détour.

Pierre FRANÇOIS

« Gervaise », de Claude-Frédérique, d’après « L’Assommoir » d’Émile Zola. Mise en scène : Marie-Véronique Raban. Lumières : Guillaume Tavi. Avec Claude Gentholz et la voix de Gérard Cheylus. En alternance jusqu’au 7 octobre au Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du faubourg Montmartre, 75009 Paris, métro Grands-Boulevards, tél. 01 47 7032 75, www.TheatreDuNordOuest.com

Photo : Pierre Francois.