Théâtre : En attendant la nouvelle tournée de « Bords du monde ».

Ode à la vie, par Clara.

Ces onze artistes proviennent des quatre coins du monde, ont subi la guerre, la misère, la drogue ou la prostitution. Au-delà des frontières, ce sont des survivants. Ils maîtrisent leur art de la danse, chacun dans un style différent, et présentent leurs histoires parsemées de douleurs.

Né de l'improvisation et de la libération de leurs paroles, ce spectacle permet à chacun de livrer son intimité, sa culture, son chant, son cri. Il exprime la fragilité de la vie. Jeunesses, vivant aux bords du monde, débordantes d'énergie et d'espoirs.

Les mots sont lancés comme des coups de poing tandis que les corps s'affrontent. Ils exorcisent leurs peurs, leurs passés, leurs douleurs dans un chant polyphonique merveilleux.

Ce spectacle fait la part belle à la parole de ceux qui ont survécu, qui ont parfois tout perdu lors d'une émigration forcée. Paroles trop rares et pourtant tristes et belles.

Chacun des artistes d'horizons et de cultures différents, complémentaires, mélangent leurs réalités et leurs environnements : chacun porte avec son corps et ses mouvements rythmés d'une énergie vitale et brutale, l'expérience du déracinement, de la perte de ceux que l'on a aimé, et une triste nostalgie.

Ce spectacle aux multiples voix impose l'urgence de la création où chaque artiste apporte sa beauté intérieure, sa poésie, son espoir. Le décor à la fois simple et en mouvement symbolise tantôt un mur, une prison d'où il faut s'échapper, tantôt une ouverture du monde et un salut.

Un spectacle comme on aimerait en voir plus souvent : ode à la vie et à l'espoir.

Nouvelle tournée en attente.